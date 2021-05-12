بينها البترول والفواكه.. «الإحصاء» يرصد أهم 10 سلع ارتفعت صادراتها

كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال عام 2021، على الرغم من تراجع القيمة الإجمالية للصادرات إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 2.75 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 2%، وتمثلت أهم الصادرات فيما يلى:

سجلت صادرات مصر من منتجات البترول 348.7 مليون دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 152.9 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع قدرها 128.1%.

كما سجلت صادرات مصر من فواكه طازجة 147.2 مليون دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 119.5 مليون دولار خلال شهر فبراير 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 23.1%.

وارتفعت قيمة الصادرات من ملابس جاهزة إلى 138.9 مليون دولار خلال شهر فبراير من عام 2021 مقابل 131.1 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 6%.

وبلغت قيمة الصادرات من لدائن بأشكالها الأولية 108.8 مليون دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 73.7 مليون دولار خلال فبراير 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 47.7%.

كما بلغت قيمة الصادرات من أسمدة 123.6 مليون دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 107.9 مليون دولار خلال شهر فبراير 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.5%.

وارتفعت الصادرات من بترول خام 111.4 مليون دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 92.6 مليون دولار خلال شهر فبراير 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4%.

بلغت قيمة الصادرات من عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 76.6 مليون دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 69.7 مليون دولار خلال شهر فبراير من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 9.8%.

بلغت قيمة الصادرات من منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 45.3 مليون دولار خلال فبراير 2021 مقابل 9.4 مليون دولار خلال فبراير 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 380.8%.

ارتفعت قيمة الصادرات من سجاد وكليم إلى 39.5 مليون دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 25.3 مليون دولار خلال فبراير 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 56.1%.

كما ارتفعت قيمة الصادرات من قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد إلى 32.6 مليون دولار خلال فبراير 2021 مقابل 19.6 مليون دولار خلال فبراير 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 66.2%.