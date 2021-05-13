المقاهى المتنقلة تتسلم الراية لقضاء ليلة العيد (فيديو)

حالة من الهدوء تسيطر على كافة الشوارع بمختلف المناطق عقب مرور الساعة التاسعة مساء وهو الموعد التي حددته رئاسة الوزراء لغلق المقاهي والمحال، وهو نفس الحال الذي شهدته منطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة.

وبعد مرور التاسعة مساء يعم بعض الهدوء بمختلف الشوارع لإغلاق المحال والمقاهي أبوابها، إلا أن الحياة تظل تدب في المنطقة لاستمرار تواجد بعض المواطنين خاصة في ليلة العيد التي تعيشها بالوقت الحالي.

ينتظر العديد من الأشخاص، خاصة فئة الشباب، وقفة عيد الفطر لقضائها بشكل ممتع برفقة الأصدقاء، وهو ما فعله شباب شبرا مصر والذين قرروا التوجه للمقاهي المتنقلة بعد إغلاق المقاهى الثابتة أبوابها بعد التاسعة.

واستلمت المقاهي المتنقلة الراية عقب موعد إغلاق المحال ليتوافد عليها عدد من الأشخاص لشرب بعض المشروبات الساخنة وقضاء وقت ممتع، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا.

وفضل الشباب التواجد في محيط المقاهي المتنقلة لوجودها في الشوارع بعيدا عن المحال المغلقة والتكدس، كما أن أصحابها يقومون بتقديم المشروبات في أكواب بلاستيكية، التزاما بالإجراءات الاحترازية وتتراوح أسعارها ما بين ٥و١٠و ١٥ جنيها للمشروب الواحد.

وكانت قد أعلنت رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن مجموعة من القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية والتعامل مع أزمة فيروس كورونا خلال أسبوعين المتعلقة بعيد الفطر المبارك والتي بدأ تطبيقها صباح الخميس الماضي ولمدة أسبوعين بدءًا من يوم 6 مايو الجاري وحتى 21 مايو، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وتم تحديد إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء 12 مايو وحتى يوم الأحد 16 مايو لتكون إجازة العيد 5 أيام.

وتضمنت الإجراءات مجموعة من القرارات وهي أن تغلق كافة المحال، المولات التجارية، المقاهي، دور السينما والمسرح، الكافيهات، والكافيتيريات في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بهدف تلاشي الزحام على المحال والأماكن العامة خلال الأيام الجارية والحد من تفشي فيروس كورونا.

وسوف يتم السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل للمطاعم خلال أوقات ساعات الغلق وبعد موعدها، على أن يتم خلال الأسبوعين حظر لأي فعاليات فنية، اجتماعات، مؤتمرات، احتفالات وغيرها من الأحداث التي يمكن أن يتواجد عليها زحام وتكدس، كما يتم غلق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ العامة والحد من استخدام اتوبيسات الرحلات.

وعن صلاة عيد الفطر المبارك، فسوف يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تطبق في صلاة الجمعة، من حيث حظر اصطحاب الأطفال والالتزام بارتداء الكمامات الطبية، واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة، واستخدام أدوات التعقيم وعدم الصلاة في الساحات.

والجدير بالذكر أن الحكومة، بالتعاون مع وزارة الصحة، بذلت قصارى جهدها لرفع كافة الاستعدادات والتأكيد على الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والحد من انتشاره خلال الأيام الجارية، خاصة خلال أوقات الأعياد والاحتفالات.

مقهي متنقل

مقهي متنقل