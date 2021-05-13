برلماني: أفعال إسرائيل في غزة جريمة يجب وقفها فورا

أعرب النائب محمد رشاد عثمان، عضو مجلس الشيوخ، عن رفضه التام للممارسات العنصرية التي تقوم بها إسرائيل تجاه الفلسطينيين وقيامها بضرب الأحياء السكنية والمدنيين بالقاذفات والمقاتلات الحربية، وحمايتها لمستوطنين يعلمون على سرقة منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

وقال رشاد، في تصريحات له اليوم، إن ما تقوم به إسرائيل من أعمال وحشية، ستحاسب عليها آجلا أو عاجلا، وهى مضادة لكافة القوانين الدولية وتعد انتهاكا جسيما وجرائم حرب ليس في ذلك شك.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بالعمل بالتصدي لإسرائيل وإيقاف العدوان فورا.

كما طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والانتصار للحق والعدالة، مشددا على الموقف المسؤول والنزيه لمصر، جراء العدوان الاسرائيلي وتحركها منذ اللحظة الأولى للتهدئة وذهاب وفد أمني مصري الى غزة، للبحث عن تهدئة وكف حمام الدم ووقف القصف من الجانبين.

وحذر عضو مجلس الشيوخ، من أن الأمور في طريقها للتصاعد مالم تتحرك مختلف الجهات والأطراف الدولية لوقف العدوان وتسحب الاجراءات الاخيرة في القدس من جانب المستوطنين.

يذكر أن هناك قلق إقليمي ودولي جراء تصاعد المواجهات في قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين، جراء قيام مستوطنين بمحاولة الاستيلاء على منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس والزعم أنها أملاك يهودية.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن استشهاد 28 فلسطينيا بينهم 10 أطفال وإصابة 152 آخرين بجراح مختلفة، بعدما استهدف الطيران الحربى الإسرائيلى منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية فى مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة.

كانت الرئاسة الفلسطينية، دعت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والأردن، مساء أمس الإثنين الفلسطينيين والإسرائيليين لتجنب سقوط مزيد من المدنيين، واتخاذ خطوات لخفض التصعيد.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تطور الأوضاع في مدينة القدس المحتلة عقب الاشتباكات الأخيرة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.