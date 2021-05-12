الخميس 13 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مطالبات بتحرك فوري لتحميل الاحتلال مسئولية استهداف الصحفيين في فلسطين

الاحتلال
الاحتلال

طالب الاتحاد الدولي للصحفیین، بتحرك دولي فوري لمحاسبة الاحتلال الإسرائیلي على استھدافه المتعمد للصحفیین، ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطینیة، معربا عن تضامنه مع نقابة الصحفیین الفلسطینیین وجمیع العاملین في مجال الإعلام.


وأشار الاتحاد الدولي للصحفیین - في بیان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"ـ اليوم الأربعاء- إلى أن قوات الاحتلال الإسرائیلي قصفت أمس الثلاثاء (برج الجوھرة) في غزة والذي یضم مكاتب 13 مؤسسة إعلامیة ومنظمة غیر حكومیة، كما قصفت اليوم (برج الشروق) الذي يضم مكاتب إعلامية ومن بينها مقر صحيفة الحياة الجديدة.
 

وقال البیان "إنه رغم عدم وقوع إصابات في صفوف الصحفیین بعد إخلائھم مكاتبھم بالبرج إلا أن بعض المؤسسات الإعلامیة بالمبنى فقدت معداتھا".
 

كما طالب الاتحاد الدولي للصحفیین حكومة الاحتلال بتعویض وسائل الإعلام عن خسائرھا المالیة، مشیرا إلى أن مكاتب عدد من المؤسسات الإعلامیة دمرت بالكامل فیما تضررت مكاتب أخرى مجاورة للمبنى المستھدف.
 

وقال الأمین العام للاتحاد الدولي للصحفیین أنتوني بیلانجر "إننا نتضامن مع جمیع الصحفیین الفلسطینیین ونقابة الصحفیین الفلسطینیین خلال ھذه اللحظات الصعبة، ولا یمكن للمجتمع الدولي أن یغض الطرف عن الانتھاكات الممنھجة لحقوق الإنسان، والاستھداف المتعمد لوسائل الإعلام والصحفیین".
 

وطالب بیلانجر بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة المسؤولین عن ھذه الجرائم دولیا".
 

ویمثل الاتحاد الدولي للصحفیین ومقره بروكسل نحو 600 ألف صحفي في 146 دولة حول العالم.

 

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