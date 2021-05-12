حسن شاكوش يطرح برومو «حبيبتي» بمشاركة ياسمين رئيس (فيديو)

طرح المطرب الشعبي حسن شاكوش برومو أحدث أغنياته بعنوان "حبيبتي" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ومن المقرر طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب وتشاركه في الأغنية الفنانة ياسمين رئيس، ومن المفترض طرح الأغنية غدا أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان حسن شاكوش قد شارك في السباق الرمضاني بتتر مسلسل أحسن أب من بطولة الفنان على ربيع وسامي مغاوري وأحمد فتحي، ومن تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي وإخراج معتز التوني.

خلاف حسن شاكوش وريهام سعيد

ونشب بين حسن شاكوش وريهام سعيد خلاف كبير وذلك بعد تصريحاتها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة" والتي تقدمه إيناس الدغيدي.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد نشرت بوست على صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك ووضعت به صورة تواليت، وقالت إنها لم تقصد المطرب حسن شاكوش.

وقالت ريهام سعيد خلال فيديو لايف بثته مؤخرا "معرفش أصلا أن المطرب حسن شاكوش طلع فيديو يرد فيه عليا" ومكنتش أقصده أصلًا.. كنت بقصد واحدة هتعرفوها بعدين وهي بالمناسبة ليست الفنانة ريم البارودي ولا زينة.

وأضافت ريهام سعيد: المطرب حسن شاكوش لم يخض في الأعراض زي ما الناس كاتبة في الكومنتات وإحنا في العشر الأواخر وكل واحد هيبقى معروف مين بيقول الحقيقة ومين مبيقولش.

وحددت محكمة جنح بولاق الدكتور، جلسة 29 يونيو المقبل، لنظر الدعوي المقامة من المحامي شعبان سعيد، موكل عن الإعلامية ريهام سعيد يتهم فيها مطرب المهرجات «حسن شاكوش» بالسب والقذف.

وذكرت الدعوي، أن المطرب قام ببث فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم الإعلامية ويصفها بعبارات تحتوي على سب وقذف وخدش لسمعه العائلات وقال فيها ومش هينفع أن أنا أحكي عنها أي حاجة “وذلك بأسلوب وبطريقة توحي لجميع مشاهدي المقطع المصور أن هناك شيء مخل يخفيه”.