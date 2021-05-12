الخميس 13 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسن شاكوش يطرح برومو «حبيبتي» بمشاركة ياسمين رئيس (فيديو)

المطرب حسن شاكوش
المطرب حسن شاكوش

طرح المطرب الشعبي حسن شاكوش برومو أحدث أغنياته بعنوان "حبيبتي" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

ومن المقرر طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب وتشاركه في الأغنية الفنانة ياسمين رئيس، ومن المفترض طرح الأغنية غدا أول أيام عيد الفطر المبارك.

 

وكان حسن شاكوش قد شارك في السباق الرمضاني بتتر مسلسل أحسن أب من بطولة الفنان على ربيع وسامي مغاوري وأحمد فتحي، ومن تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي وإخراج معتز التوني.

خلاف حسن شاكوش وريهام سعيد

ونشب بين حسن شاكوش وريهام سعيد خلاف كبير وذلك بعد تصريحاتها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة" والتي تقدمه إيناس الدغيدي.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد نشرت بوست على صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك ووضعت به صورة تواليت، وقالت إنها لم تقصد المطرب حسن شاكوش.

وقالت ريهام سعيد خلال فيديو لايف بثته مؤخرا "معرفش أصلا أن المطرب حسن شاكوش طلع فيديو يرد فيه عليا" ومكنتش أقصده أصلًا.. كنت بقصد واحدة هتعرفوها بعدين وهي بالمناسبة ليست الفنانة ريم البارودي ولا زينة.

وأضافت ريهام سعيد: المطرب حسن شاكوش لم يخض في الأعراض زي ما الناس كاتبة في الكومنتات وإحنا في العشر الأواخر وكل واحد هيبقى معروف مين بيقول الحقيقة ومين مبيقولش.

وحددت محكمة جنح بولاق الدكتور، جلسة 29 يونيو المقبل، لنظر الدعوي المقامة من المحامي شعبان سعيد، موكل عن الإعلامية ريهام سعيد يتهم فيها مطرب المهرجات «حسن شاكوش» بالسب والقذف.

وذكرت الدعوي، أن المطرب قام ببث فيديو عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل يهاجم الإعلامية ويصفها بعبارات تحتوي على سب وقذف وخدش لسمعه العائلات وقال فيها ومش هينفع أن أنا أحكي عنها أي حاجة “وذلك بأسلوب وبطريقة توحي لجميع مشاهدي المقطع المصور أن هناك شيء مخل يخفيه”.

حسن شاكوش حسن شاكوش وياسمين رئيس الفنانة ياسمين رئيس كليب حبيبتي حبيبتي حسن شاكوش حبيبتي

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف موعد تجاوز ذروة الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

بمشاركة نجوم الفن.. "إحنا مش بتوع حداد" تكتب نهاية "الاختيار 2" (فيديو)

«الغويص» يستعد لتقديم أغنية وطنية للإمارات و«الجسمي» أبرز المرشحين لغنائها

1500 إصابة يوميًا.. «الصحة» تحذر من كورونا في العيد وتستعد بـ«غرفة طوارئ»

«الاختيار 2».. تفاصيل اعترافات المتهمين باستهداف طائرة الرئاسة في مطار القاهرة

مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد شادي

الحلول الاستباقية.. نهج الإدارة المصرية فى تحييد التحديات الاستراتيجية لقناة السويس

خالد عكاشة

الرابحون والخاسرون فى سماء فلسطين

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

ماجد حبته

العيد قد يكون غير سعيد

جمال طه

إخوان ليبيا.. بين مظلة «الجماعة» وعباءة «الجمعية»

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبات بتحرك فوري لتحميل الاحتلال مسئولية استهداف الصحفيين في فلسطين

قرارات "الكابينت": إسرائيل لن توقف إطلاق النار .. الحملة لم تنته بعد

العاهل السعودي: نرفض الممارسات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى