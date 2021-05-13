بالصور.. حملات تعقيم وتطهير بجميع المساجد فى البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات تعقييم وتطهير كافة المساجد التي ستشهد صلاة العيد، وهى التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، ومنع إقامة الصلاة في أي ساحات في ظل الظروف الراهنة حفاظًا على صحة المواطنين، مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وألا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ومدة الخطبة عن 10 دقائق.

وأكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن الوحدات لمحلية بالتنسيق مع إدارات الاوقاف قامت بحملات مكثفة اليوم لتعقيم وتطهير المساجد من الداخل والخارج، مع وضع علامات إرشادية بأماكن الصلاة وتحديد التباعد الاجتماعي بين المصلين، وكذا التوعية باهمية ارتداء الكمامات، والحضور بمصلى شخصي، ومنع اصطحاب الأطفال، حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.

كما شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الالتزام بكافة الإجراءات المقررة أثناء الصلاة والخطبة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وعدم فتح دورات المياه، و فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ولا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة، ولا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، مع عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيًا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

من ناحية أخرى، وجه محافظ البحيرة الوحدات المحلية والزراعة وكافة الجهات المعنية بتكثيف الحملات خلال عطلة العيد لمنع استغلال العطلة بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو بالبناء المخالف وإزالة أي تعدي في المهد على الفور.

كما وجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال والمخابز، وكذك أعمال النظافة وحملات التعقييم والتطهير، وإزالة ورفع الإشغالات للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

ويتقدم محافظ البحيرة للمواطنين بأجمل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى -عز وجل- أن يمن على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والخير واليمن والبركات، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.