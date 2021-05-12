الأربعاء 12 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الاختيار 2».. تفاصيل مرافعة النيابة في قضية أنصار بيت المقدس

الاختيار 2
الاختيار 2

استعرضت حلقة مسلسل الاختيار 2، اليوم مرافعة ممثل نيابة أمن الدولة العليا، بقضية أنصار بيت المقدس، والمتهمين فيها باغتيال الشهيد محمد مبروك بقطاع الأمن الوطني.

ونسرد من خلال هذا التقرير مرافعة النيابة بالقضية، أمام هيئة المحكمة.

قال ممثل نيابة أمن الدولة خلال مرافعته، أنه يوم 17 نوفمبر 2013 قتل محمد مبروك مقدم شرطة وكان بقطاع الأمن والوطني شهد له بالتدين والانضباط قتل من فئة مكنت المحرمات، أمطروه وهو خارج من بيته بأكثر من 10 رصاصات نحتسبه شهيدا، لماذا قتل مبروك .

وأشار ممثل النيابة إلى قتل لكونه مسئول عن محضر اتهم فيه قيادات الإخوان بالتخابر، وأصدر بائع العسل للمتهمين عفيفى وبكرى التكليفات، بدء التخطيط لقتل مبروك فتوجه بكرى لمن يعرف كل الضباط فاتجه للضابط محمد عويس رئيس وحدة مرور  ولم يتردد عويس وأمد بكرى بكل البيانات وسلمه بيان عن مبروك وعدد آخر من الضباط، ولسان حال الجماعة يقول أن لجماعة الإخوان لناصرون، فتوجه المتهم بكرى لخائن الأمانة محمد عويس وطلب صورة للمقدم محمد مبروك.

ولم يتردد عويس فقدم للمتهم بكرى بصورة للشهيد، وعقدوا العزم على قتل مبروك، فأنطلق المتهم بكرى بأعضاء التنظيم من خلية الرصد ورصدوا مسكن محمد مبروك وأبنائه وفى شهر نوفمبر باءت محاولتين لقتله، 11 متهما نفذوا الحادث 3 منهم فى قفص الاتهام سيصلون بإذن الله سعيرا".

كما وصف رئيس نيابة أمن الدولة خلال مرافعته في القضية،المتهم الـ٤٣ بأمر الإحالة محمد محمد عويس ضابط المرور السابق، بأنه خان القسم والوطن بأن أمد الجماعة الإرهابية بمعلومات عن عدد من سيارات الضباط، ومن بين هذه السيارات التي أرشد عنها الشهيد محمد مبروك.

وتحدثت النيابة خلال مرافعتها عن مسؤول التدريب واثنين أسسا خلية كتائب الفرقان التابعة للتنظيم، أما عن التدريب البدنى فتبناه المتهم الهارب وائل عبدالسلام الذي نشأ في المحلة الكبرى واعتقل وعقب خروجه من السجن خرج لسيناء وتولى تدريب أعضاء الجماعة.

وقالت النيابة إن المتهم السابع في القضية اعتنق الأفكار التكفيرية منذ الصغر وجمعته أفكار ببائع العسل وتولى مسؤولية الدعم العسكرى للجماعة، ولا يوجد كفء لتدريب الخلايا، فانتقى مؤسس الجماعة اثنين من المتهمين (التاسع والعاشر) فخبراتهما تتحدث عنهما وهما هشام عشماوى وأحمد عبدالرحيم.

الأمن الوطني قيادات الإخوان مسلسل الاختيار أنصار بيت المقدس الاختيار 2 مسلسل الاختيار 2 الشهيد محمد مبروك

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف موعد تجاوز ذروة الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

1500 إصابة يوميًا.. «الصحة» تحذر من كورونا في العيد وتستعد بـ«غرفة طوارئ»

«المشاهد الحقيقية».. وقائع ملحمة «الاختيار2» من أوراق النيابة

فلاح يعثر على جثة شاب أثناء حصاد محصول القمح بالمنوفية

«الاختيار 2».. تفاصيل مرافعة النيابة في قضية أنصار بيت المقدس

لا فلسطين دون القدس.. 6 تصريحات قوية لرئيس مجلس النواب خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

ماجد حبته

العيد قد يكون غير سعيد

جمال طه

إخوان ليبيا.. بين مظلة «الجماعة» وعباءة «الجمعية»

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

قرارات "الكابينت": إسرائيل لن توقف إطلاق النار .. الحملة لم تنته بعد

العاهل السعودي: نرفض الممارسات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلى يكثف تواجده العسكرى فى حى الشيخ جراح تمهيدا لاقتحامه