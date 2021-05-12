«لافروف»: هناك حاجة ملحة لعقد اجتماع للجنة الرباعية الدولية حول الصراع العربي الإسرائيلي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن هناك حاجة ملحة لعقد اجتماع للجنة الرباعية الدولية، لإيجاد حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتصاعد.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في موسكو: "أعتقد أننا توصلنا إلى نتيجة مشتركة مفادها أن المهمة الأكثر إلحاحا هي الدعوة لعقد اجتماع للرباعية الدولية، المكونة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة".

وأعرب لافروف عن أمله في أن يتمكن جوتيريش، بصفته منسق اللجنة الرباعية وبحكم خبرته ومهارته الدبلوماسية، من تهيئة الظروف اللازمة لعقد هذا اللقاء في أقرب وقت ممكن، لافتا إلى أهمية انعقاده على مستوى وزراء الخارجية من الأطراف الأربعة.

وأكد وزير الخارجية الروسي ضرورة تجنب أعمال العنف التي تودي بحياة المدنيين والأعمال أحادية الجانب.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة وقف التصعيد وتهدئة الصراع، من أجل حماية أرواح المدنيين، مشددا على أن التصعيد في المنطقة أمر مأساوي.

وفى وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إن هناك اتصالات مع كل الأطراف لوقف انتهاكات إسرائيل.

وأضاف الرئيس عباس، في مستهل اجتماع القيادة، القدس خط أحمر وقلب فلسطين وروحها ولا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل.

وأضاف الرئيس عباس فى كلمته، أن الشباب المقدسى خرج ليقول كلمته كفى احتلال وانتهاكات.

وتابع: "نريد مستقبل بلا احتلال وبلا عدوان وبلا مستوطنات ومستوطنين.

وفى وقت سابق من اليوم، بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، الأربعاء، مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.

واطلع اشتية راب خلال مكالمة هاتفية، على آخر المستجدات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية خاصة في مدينة القدس، التي يتعرض سكان حي الشيخ جراح فيها للتهجير القسري، والتي يمنع أهلها والمصلون المسلمون والمسيحيون من أداء شعائرهم الدينية بحرية وأمان.