ليلة العيد.. إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بقرية الحواويش بسوهاج

أصيب 9 أشخاص نتيجة مشاجرة في قرية الحواويش بمركز أخميم في محافظة سوهاج عقب الإفطار مباشرةً في اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج تلقى إخطارا يفيد بوقوع مشاجرة في قرية الحواويش بمركز أخميم أسفرت عن إصابة 9 أشخاص وهم كل من: أبوزيد طاهر فراج، طاهر فراج طاهر ٥٠ عاما، أيمن عبدالستار طه ٤٩ عاما، أحمد خليفة أحمد ٢٥ عاما، خليفة أحمد إسماعيل ٥٠ عاما، إسماعيل خليفة أحمد ٣٠ عاما، محمد خليفة أحمد ٢٣سنة، حامد خليفة أحمد ٢٠ عاما، دينا خليفة أحمد ٢١ عاما، وتم نقلهم إلى مستشفيات أخميم المركزي وسوهاج الجامعي لتلقي العلاج.

وفي السياق شهد الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج البحر الأحمر عند نقطة الكيلو 55 بجوار البنزينة اتجاه سوهاج الغردقة وقوع مصادمة بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق، ونتج عن التصادم وفاة 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى، وتم نقل المتوفين 3 للمستشفى المركزى بأخميم و2 للمستشفى التعليمي.

كان اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد وقوع مصادمة على الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج البحر الأحمر بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ووجود متوفين ومصابين.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم الدفع بقوات تأمين الطرق وقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث لرفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق بعد توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز نقطة الكيلو 55 بجوار البنزينة إتجاه الغردقة سوهاج.

نتج عن الحادث وفاة 5 جميعهم مجهولي الهوية وجار التعرف عليهم من بينهم طفل وإصابة 16 شخصا آخرين من مستقلي السيارتين، وتم الدفع بقوات إدارة تأمين الطرق وقوات إدارة المرور وسيارات الإسعاف، وتم التعامل مع المصابين والمتوفين، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ونقل 3 من المتوفين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى، و2 لمشرحة مستشفى سوهاج التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.