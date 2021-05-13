الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ليلة العيد.. زحام على محال التسالى والحلوى بشوارع فيصل (صور)

محال حلوى وتسالي
محال حلوى وتسالي

شهدت محال الحلويات والتسالي بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة، زحامًا شديدًا في ليلة عيد الفطر، لشراء كافة الحلوى التي تأتي ضمن أساسيات العيد.

وتوافد المواطنون على محال الحلوى لشراء أغراضهم وحرصوا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات واستخدام أدوات التعقيم، كما أن اتخذ المواطنون مسافات آمنة من خلال عمل طابور أمام المحال.

وفي وقت سابف، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة من القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية والتعامل مع أزمة فيروس كورونا خلال أسبوعين، والتي بدأ تطبيقها صباح الخميس الماضي ولمدة أسبوعين بدأ من يوم 6 مايو الجاري وحتي 21 مايو.

وتم تحديد إجازة عيد الفطر المبارك إعتبارًا من يوم الأربعاء 12 مايو حتى يوم الأحد 16 مايو لتكون إجازة العيد 5 أيام.

وتضمنت الإجراءات مجموعة من القرارات، وهي أن تغلق كافة المحال والمولات التجارية والمقاهي ودور السينما والمسرح والكافيهات والكافيتيريات في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بهدف تلاشي الزحام على المحال والأماكن العامة خلال الأيام الجارية، من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا.

وتضمنت القرارات السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل، على أن يتم خلال الأسبوعين حظر لأي فعاليات فنية واجتماعات ومؤتمرات واحتفالات، وغيرها من الأحداث التي يمكن أن يتواجد عليها زحام وتكدس، كما يتم غلق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ العامة والحد من استخدام أتوبيسات الرحلات.

وعن صلاة عيد الفطر المبارك، فسوف يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تطبق في صلاة الجمعة، من حيث حظر اصطحاب الأطفال، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية، واتخاذ مسافات آمنة، واستخدام أدوات التعقيم، وعدم الصلاة في الساحات.

محال حلوى وتسالي
محال حلوى وتسالي
محال حلوى وتسالي
محال حلوى وتسالي
محال حلوى وتسالي
محال حلوى وتسالي
محال حلوى وتسالي
محال حلوى وتسالي
محال حلوى وتسالي
محال حلوى وتسالي
محال حلوى وتسالي
محال حلوى وتسالي
محال حلوى وتسالي
محال حلوى وتسالي
محال حلوى وتسالي
محال حلوى وتسالي
ليلة العيد عيد الفطر الاجراءات الاحترازية محال الحلوى تسالي العيد

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