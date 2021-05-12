الخميس 13 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تصعيد مستمر.. إصابة 7 فلسطينيين فى أنحاء متفرقة بمواجهات مع الاحتلال

فلسطين
فلسطين

أصيب خمسة فلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال تجدد المواجهات بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدات زيتا، وباقة الشرقية، ونزلة عيسى، شمال طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان، مما أدى لإصابة خمسة منهم بأعيرة نارية في الأجزاء السفلية من الجسم، نقلوا إثرها إلى مستشفيات المدينة.

كما أصيب مواطن ونجله، مساء اليوم الأربعاء، بجروح جراء اعتداء للمستوطنين على منزلهم جنوب الخليل.

وصرح منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا وجبال جنوب الخليل فؤاد، بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا بالحجارة والعصي منزل المواطن أسامة حمامدة قرب قرية ماعين شرق يطا، ما أدى إلى إصابته ونجله بجروح ورضوض.

وفي سياق متصل، وجه نشطاء فلسطينيون نداء للمواطنين على خطوط التماس، بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، تحسبا لاعتداءات المستوطنين بعد نشر دعوات من قبل مجموعات يمينية متطرفة تدعوا المستوطنين إلى ذلك.

وفى وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، إن هناك اتصالات مع كل الأطراف لوقف انتهاكات إسرائيل.

وأضاف الرئيس عباس، في مستهل اجتماع القيادة، القدس خط أحمر وقلب فلسطين وروحها ولا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل.

وأضاف الرئيس عباس فى كلمته، أن الشباب المقدسى خرج ليقول كلمته كفى احتلال وانتهاكات.

وتابع: "نريد مستقبل بلا احتلال وبلا عدوان وبلا مستوطنات ومستوطنين.

الااحتلال الاسرائيلي طولكرم المواجهات فلسطينين جدار الضم

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