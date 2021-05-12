قرارات "الكابينت": إسرائيل لن توقف إطلاق النار .. الحملة لم تنته بعد

اجتمع المجلس الوزراري الأمني ​​الإسرائيلي (الكابينت) مساء اليوم (الأربعاء) في "الكرياه" أي وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب عقب التصعيد في الجنوب مع حركة حماس، ووافق المجلس على تصعيد هجمات الجيش الإسرائيلي على غزة كما اقترح رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي. فيما تمت الموافقة على خطط الجيش الإسرائيلي بالإجماع، وخلص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل لن تتجه إلى وقف إطلاق النار.

المجلس الوزاري يوافق على خطط الهجوم

في الجلسة ، طُلب من الوزراء الموافقة على خطط هجومية في الأيام المقبلة، وقال مسؤول إسرائيلي رفيع: "إذا انسحبت حماس، فلن تستمر"، بعد أن أبلغت حماس روسيا بأنها ستوافق على وقف إطلاق النار إذا أوقفت إسرائيل إطلاق النار، أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "لقد رفضنا طلبات وقف إطلاق النار".

وقال مسؤولون في مجلس الوزراء قبل الجلسة إن "الحملة لم تنته بعد، الأمر لن ينتهي في الأيام القليلة المقبلة، إسرائيل لن تتوقف ولا مصلحة لها في التوقف، إنها تتحرك في الاتجاه الصحيح. سنعمل حتى يقولون لأنفسهم كان من الخطأ فتح حريق، كما قال نصرالله بعد حرب لبنان الثانية ".

قدرات حماس لم تفاجيء إسرائيل

قال مسؤولون إسرائيليون كبار إن قدرات حماس في الجولة الحالية ليست مفاجئة. واضاف "لم نتفاجأ لا بحجم الصواريخ ولا بالقدرات، كل شيء كان معروفا. لقد مرت سبع سنوات منذ الحرب الأخيرة، وقد راكموا المزيد من القدرات". وقال مسؤولون كبار إن "أكثر من 1000 صاروخ تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه إسرائيل - وسقط ثلثها في قطاع غزة. ومن بين 700 صاروخ متبقي سقط نصفها في مناطق مفتوحة. ومن بين 350 صاروخا منها 90٪ سقطت في مناطق مفتوحة.

قال مسؤولون كبار: "سقط 35 صاروخًا، وحتى أقل، على تجمعات حضرية - مما أسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين، وجميعهم لم يلتزموا بالتعليمات".

إسرائيل تغتال قيادات حماس

الإنجاز الإسرائيلي الرئيسي حتى الآن في عملية "حارس الأسوار" في غزة هو الهجوم على شخصيات بارزة في حماس والجهاد الإسلامي. وقال مسؤولون في مجلس الوزراء "هناك إنجازات ملحوظة لجهاز الأمن العام تمكن من تحديد مكان كبار المسؤولين خلال هذين اليومين، والتمكن من اغتيالهم اليوم، بمن فيهم قائد لواء غزة الذي غادر الملجأ"، أما الإنجاز الثاني فهو ضرب مواقع البنية التحتية لحماس داخل القطاع.