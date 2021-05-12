اليابان تحظر دخول الأجانب القادمين من الهند ونيبال وباكستان

قررت الحكومة اليابانية حظر دخول المقيمين الأجانب القادمين من الهند ونيبال وباكستان من العودة إلى اليابان مرة أخرى، وسط تصاعد ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا في تلك المنطقة، اعتبارًا من 14 مايو الجاري.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستسمح للمواطنين اليابانيين القادمين من تلك البلدان بالدخول مرة أخرى إلى البلاد، حيث إن المواطنين محميون بموجب حق دستوري لدخول اليابان.

وفي الوقت الحالي، يُسمح فقط للمقيمين الأجانب الذين يتمتعون بإقامة سارية المفعول والمواطنين اليابانيين بدخول اليابان، بينما يُمنع دخول أشخاص جدد من جميع البلدان مع استثناءات قليلة للمسافرين الذين يسعون للدخول في حالات الطوارئ.

ويتعين على المسافرين الذين يصلون إلى اليابان من الهند ونيبال وباكستان المجاورتين حاليًا بالبقاء في مرافق مخصصة لمدة ستة أيام عند الوصول كجزء من الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، ومددت الحكومة فترة العزلة الذاتية للدول الثلاث خوفا من أن المتحور الجديد يمكن أن يؤدي إلى موجة أخرى من الإصابات مماثلة لما حدث بعد أن فشلت في التصدي للسلالة البريطانية من فيروس كورونا.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.