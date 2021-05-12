بعد عرضها في «الاختيار 2».. السجل الجنائي للإرهابي محمود عزت

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 2، اليوم نجاح الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية.

يعد محمود عزت المسئول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ وحتى ضبطه.

يمتلئ السجل الإرهابي للإخواني محمود عزت بالعديد من العمليات الإرهابية، وصدر ضده عدة أحكام غيابية، نرصد في هذا التقرير القضايا المتهم فيها.

قضية التخابر مع حماس هي القضية المقيدة برقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، وصدر ضده فيها حكمًا بالإعدام.

قضية الهروب من سجن وادى النطرون صدر فيها ضده حكمًا بالإعدام في القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر.

قضية أحداث مكتب الإرشاد صدر ضده فيها حكمًا بالمؤبد، وهى القضية المقيدة برقم 6187 جنايات قسم المقطم.

قضية أحداث شغب وعنف المنيا صدر ضده فيها حكمًا بالمؤبد وهى القضية رقم 5116 جنايات مركز سمالوط.

وبعد القبض علي، يتم إعادة محاكمته في القضايا الصادر ضده أحكام غيابية بها.

يشارك في بطولة مسلسل الاختيار 2 عدد كبير من النجوم كـ كريم عبد العزيز، أحمد مكي، والفنان إياد نصار، والفنانة إنجي المقدم، وأحمد حلاوة وأسماء أبو اليزيد، وبشرى، ورياض الخولي، وهادي الجيار، وعدد كبير من الشباب الذين يتواجدون للمرة الأولى في الدراما المصرية.