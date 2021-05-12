الخميس 13 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» توضح خطوات التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من بطاقة الخدمات المتكاملة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عدة خطوات لتسجيل المواطنين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، أهمها ضرورة  التأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنه سيتوقف عليها قبول الطلب أو رفضه. 

وأوضحت الوزارة، أنه لابد من ملء البيانات الشخصية، المدونة على الموقع، وفي حالة قبول الطلب سيتم حجز موعد للكشف من خلال أيقونة الحجز بالبوابة ثم التوجه لمكتب التأهيل الذى تم اختياره، وبناء عليه سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة، والذى سيترتب عليه أحقية المواطن في الحصول على البطاقة من عدمه. 

وفى السياق، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القيادة السياسية تعمل باستمرار على مناصرة قضايا الإعاقة، موضحة أن قانون ذوي الإعاقة الذى صدر عام ٢٠١٨ هو انطلاق لدعم ورعاية هذه الفئة.

وأضافت، أن الوزارة  تعمل على التمكين الاقتصادي لكل الفئات الضعيفة ومنها تمكين الفقراء، وذوي الإعاقة، وأيضا تمكين فاقدي الرعاية الأسرية والنساء في الريف، لافتة إلى أن الوزارة ستعمل على بحث قضايا ومشكلات مترجمي الإشارة والعمل على حلها  خلال الفترة القادمة، حتى تكون هناك بيئة خصبة لرعاية هذه الفئة.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تبذل شتى المساعي لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة في العديد من المجالات، حيث تقدم الوزارة حزمة من تدخلات الحماية الاجتماعية كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على مقترح وزيرة التضامن الاجتماعي بفتح المرحلة الثانية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع الجهات الطبية التي ذكرها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتي نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفا صحياً بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

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