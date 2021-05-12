متابعة إجراءات مواجهة كورونا.. كيف يقضى المحافظين عيد الفطر؟

جولات وزيارت ميدانية لمحافظين مصر فى عيد الفطر

ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الفطر المبارك، والتي استعدت له محافظة الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزتها المعنية والتنفيذية، وجميع القطاعات الخدمية والمرافق.

ومع بدء العد التنازلي، لاستقبال عيد الفطر المبارك، ترصد “الدستور” كيف يقضي المحافظين ليلة عيد الفطر المبارك؟، والتي تنقسم بين أداء صلاة العيد في أماكن محددة بالمحافظة وبين جولات ميدانية في المحافظات للاطمئنان على حالة الشارع المصري.

ـ محافظ كفر الشيخ يعلن حالة الطوارئ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم إعلان حالة الطوارئ خلال أيام عيد الفطر المبارك، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية بالمدن والمراكز، وذلك للتعامل مع أي طارئ ولاستقبال الشكاوى والتعامل معها بشكل فوري.

وكشف محافظ كفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيقوم بقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في مكتبه بالمحافظة يتابع غرفة العمليات بنفسه، فضلا عن متابعة المستشفيات العامة والمركزية والتأكد من توافر الأكسجين وتقديم خدمة طبية على أفضل ما يرام، واستقبال إصابات كورونا حسب توجيهات الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، وأيضا التأكد من توافر جميع السلع الغذائية .

وأضاف نور الدين، أنه أيضا سيتابع غلق الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ أمام المواطنين طبقا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء لمنع انتشار فيروس كورونا ، كما سأعمل علي تشديد كافة الإجراءات الإحترازية والإلتزام بمواعيد غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءا طوال أيام العيد وتطبيق العقوبة علي المخالفين.

ـ محافظ البحر الأحمر: جولات تفقدية ومتابعة غلق الشواطئ العامة والمتنزهات

قال محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، إنه لن يغادر مقر عمله يوم عيد الفطر وأنه سيؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد عبدالمنعم رياض أو مسجد الميناء، ومن ثم يجري جولته التفقدية بشوارع مدينة الغردقة ومتابعة غلق الشواطئ العامة والمتنزهات طبقًا لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لمواجهة ومنع تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن أول أيام العيد هوا طوارئ بكافة الاجهزة المعنية ومجالس المدن والأحياء بالمحافظة لمتابعة أي طوارئ على مدار أيام العيد.

وأضاف محافظ البحر الأحمر لـ"الدستور"، أنه بعد انتهاء جولته بشوارع مدينة الغردقة يعود لغرفة عمليات المحافظة ومتابعة احتفالات المواطنين والبلاغات من خلال غرف العمليات بمجالس المدن والاحياء، بالاضافة إلى التواصل مع مجلس الوزراء ومتابعة الموقف واطلاع رئيس الحكومة على الأوضاع أولاً بأول.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه تم التشديد على مسؤولي المدن والأحياء بمنع استخدام الشواطئ والمتنزهات العامة وأي تجمعات حفاظًاعلى سلامة المواطنين طبقًا لما ورد من قرارات لرئيس الحكومة.

ـ محافظ الإسكندرية: متابعة غرفة العمليات وزيارات وجولات ميدانية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على متابعة إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وكذلك غرف العمليات الفرعية في جميع المديريات والجهات الخدمية لاستقبال كافة الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة والتعامل الفورى معها، موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة في تلقى الشكاوى والبلاغات على مدار اليوم.

يزور محافظ الإسكندرية خلال اليوم، عددا من دور الرعاية للمسنين والأيتام، للتهنئة بعد الفطر المبارك، حيث يتم توزيع هدايا العيد على الأطفال والمسنين، فضلًا عن متابعة توزيع الملابس الجديدة على الأطفال من خلال مبادرة تجميع أكثر من 15 ألف قطعة ملابس جديدة، والتي يتم توزيعها بالعديد من الأماكن بداخل القرى والنجوع بمناسبة عيد الفطر المبارك، لرفع العبء عن المواطنين، والأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد «الشريف» على تكثيف الحملات المفاجئة للتأكد من تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الحد من التجمعات ومواجهة انتشار جائحة كورونا، ومتابعة الجولات الميدانية لإغلاق المحلات والمولات والكافيهات والمطاعم، خاصة في ليلة عيد الفطر، وايام العيد، فضلًا عن جولات التصدي لمحاولات البناء المخالف، ومنع استغلال المخالفين لأيام العطلات بالعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك بكل حزم وقوة.

ـ محافظ الإسماعيلية يتابع إجراءات مواجهة كورونا

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على منع أى تجمعات وغلق الحدائق العامة أو الشواطئ خلال الاحتفال بعيد الفطر، وعدم السماح بدخول المواطنين إلى الأندية، وأماكن تجمعات المواطنين بشكل كامل.

وأوضح المحافظ أنه سيتابع الإجراءات بنفسهم خلال قيادة غرفة العمليات المنعقدة على مدار الساعة طوال أيام عيد الفطر، كما سيتوجه لدار مسنين للاحتفال معهم بعد الفطر، وتقديم التهنئة لهم، ويليها عدد من الجولات في المنتزهات العامة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة أن محافظ الإسماعيلية من محافظات سياحة اليوم الواحد التي يأتي إليها الآف في الأعياد، وذلك في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد “ كوفيد 19 ” اتخذت محافظة الإسماعيلية عدة إجراءات لمنع تكدس المواطنين، وتفشي الفيروس.

وشدد على رؤساء المدن والأحياء والقرى بضرورة متابعة غلق الحدائق والمتنزهات، موجهاً رؤساء المدن بالدعم الكامل للجانب الصحي، ومتابعة على مدار الساعة أى إصابات أو اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة توافر الأكسجيبن فى التنكات والاسطوانات بالمستشفيات، واستمرار أعمال الرش والتطهير بالشوارع.

وشدد المحافظ على ضرورة شن حملات مكبرة على الأسواق العامة والمطاعم والكافيهات التي لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية المحددة من وزارة السياحة والتنمية المحلية واتخذت الإجراءات القانونية حيالها على الفور.

وطالب المحافظ كافة المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامة، وبتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على المواطنين.

محافظ مطروح في عيد الفطر: متواجد وسط الأهالي

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور، إنه سيقضي عيد الفطر المبارك وسط أهالي المحافظة حيث سيقوم بافتتاح مسجد العوام الشهير قبل صلاة العيد بالإضافة إلى الصلاة وسط الأهالي ومشاركتهم فرحة العيد مع اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح محافظ مطروح أنه سيقوم بمتابعة الالتزام بالغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ حفاظا علي صحة المواطنين بالإضافة إلي متابعة عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة .

وكان قد أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطرو، في بيان اعلامي سابق له، أن المحافظة والمديريات الخدمية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بكافة المدن والمراكز الثمانية والمديريات الخدمية لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات لحلها.

ـ محافظ الغربية يتابع الإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الفطر

يتابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أول أيام العيد داخل مكتبه لمتابعة الإجراءات الاحترازية وغلق كافة الملاهي والحدائق حفاظا على صحة المواطنين.

وكشف مصدر داخل المحافظة، أن محافظ الغربية سيقوم بعقد اجتماع طارئ مع كافة التنفيذيين ووكلاء الوزراء لوضع سيناريو تنفيذ الخطة التى قامت المحافظة بوضعها لتنفيذها أول أيام العيد.

وشدد المصدر أن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية سيقوم فى الصباح بالجلوس داخل مكتبه لمراجعة بعض الأوراق وبعدها سيتم المرور على عدد من مراكز المدن والأحياء بصحبة عدد من رؤساء المدن والأحياء.

ـ أين يقضي محافظ قنا عيد الفطر المبارك؟

كشفت مصادر خاصة داخل الديوان العام لمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، أن اللواء أشرف غريب الداودي، سيؤدي صلاة العيد في محافظة قنا، ثم سيزور عددًا من المستشفيات، إلى جانب مؤسسات الأيتام في محافظة قنا، وذلك من أجل تقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، وذلك غدًا الخميس اول أيام العيد.

وأضافت المصادر، أن محافظ قنا، يتفقد العديد من المؤسسات غدًا الخميس، وسيتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بنفسه في أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا، إلى جانب إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات ومناطق كورنيش النيل بمدن ومراكز المحافظة التسع، لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

ـ محافظ بنى سويف يقضى ليلة عيد الفطر فى متابعة قرارات الغلق

ساعات قليلة ويستقبل أهالى محافظة بنى سويف عيد الفطر المبارك فى ظل الظروف الراهنة التى يعيشها العالم فى ظل أزمة فيروس كورونا، حيث يعمل التنفيذيين على تنفيذ الخطة التى تم وضعها للتعامل مع فيروس كورونا وعدم زيادة الإصابات.

وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، يواصل فى ليلة عيد الفطر المبارك عقد اجتماعاته المستمرة مع كافة المسؤولين داخل المحافظة لوضع اللمسات الأخيرة لتطبيق الخطة التى تم وضعها لتنفيذها خلال عيد الفطر والقرارات التى أعلن عنها مجلس الوزراء في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد.

فيما يواصل محافظ بنى سويف جولاته فى عددا من أرجاء المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

ـ كيف يقضي محافظ أسوان ليلة عيد الفطر المبارك؟

قال مصدر مطلع لـ''الدستور''، إن محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، يقضي ليلة عيد الفطر المبارك، في توزيع الأجهزه الكهربائية على الفتيات اليتيمات لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم وأسرهم أيضًا.

كما يتضمن برنامج محافظ أسوان متابعة الجولات الميدانية للأجهزة التنفيذية والأمنية لرصد إلتزام المحال التجارية والمولات والملاهى والأندية ومراكز الشباب والمقاهي والكافتيريات والمطاعم بقرار الغلق فى التاسعة مساءًا وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والذى سيستمر حتى 21 مايو الجارى.

ـ محافظ الوادي الجديد يؤدى صلاة العيد بالمجمع الإسلامي

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تواجده خلال عيد الفطر المبارك بالمحافظة، حيث يؤدي صلاة العيد بالمجمع الإسلامي بالخارجة ومتابعة الإجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وأضاف أنه سيتم المرور بالشوارع والميادين للتأكد من عدم التجمعات والتزاحم والتأكد من غلق جميع الحدائق والمنتزهات العامة والخاصة، مؤكدا على ميعاد الغلق في تمام التاسعة مساء ومن يخالف ذلك سيعرض للمسائلة القانونية.

ـ محافظ القليوبية يقضى ليلة العيد فى الشوارع لمتابعة استعدادات عيد الفطر

أكد مصدر مسئول داخل ديوان عام محافظة القليوبية، أن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يقضى الليلة فى شن الحملات وتفقد الاستعدادات بعدد من مدن وقرى المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك والاطمئنان على كافة الأوضاع والخدمات والتأكد من تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومنع التكدسات والتجمعات وغلق المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والمطاعم فى مواعيدها.

وأوضح المصدر، أن محافظ القليوبية سوف يتفقد ليلة العيد جاهزية المستشفيات لاستقبال المرضى وأى حالات طارئة وانتظام وتواجد الأطباء وأيضا إستعدادات المساجد التى يقام فيها صلاة العيد ومدى الالتزام بالتطهير والتعقيم واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا فضلا عن متابعة النظافة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق والميادين حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين خلال إجازة العيد.