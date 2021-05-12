الأربعاء 12 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة الأخيرة من موسى.. مقتل محمد رمضان

مقتل محمد رمضان
مقتل محمد رمضان

عرضت اليوم الحلقة الـ 30، من أحداث مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان.

وشهدت أحداث الحلقة سقوط "حلاوتهم - سمية الخشاب" من شرفة المنزل بعد إنقاذ أطفالها من الحريق ووفاتها في الحال.

وهاجم "شداد - رياض الخولي" منزل "موسى - محمد رمضان" وعائلته، ويقرر الأخير أن يفدي عائلته ويضحي بنفسه، ليقوم "شداد" بقتله بالرصاص، ليتوفى "موسى" أمام منزله.

تدور أحداث المسلسل في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

مسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، وتارا عماد، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف موعد تجاوز ذروة الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

1500 إصابة يوميًا.. «الصحة» تحذر من كورونا في العيد وتستعد بـ«غرفة طوارئ»

«المشاهد الحقيقية».. وقائع ملحمة «الاختيار2» من أوراق النيابة

فلاح يعثر على جثة شاب أثناء حصاد محصول القمح بالمنوفية

«الاختيار 2».. تفاصيل مرافعة النيابة في قضية أنصار بيت المقدس

لا فلسطين دون القدس.. 6 تصريحات قوية لرئيس مجلس النواب خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

ماجد حبته

العيد قد يكون غير سعيد

جمال طه

إخوان ليبيا.. بين مظلة «الجماعة» وعباءة «الجمعية»

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

قرارات "الكابينت": إسرائيل لن توقف إطلاق النار .. الحملة لم تنته بعد

العاهل السعودي: نرفض الممارسات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلى يكثف تواجده العسكرى فى حى الشيخ جراح تمهيدا لاقتحامه