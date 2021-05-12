الحلقة الأخيرة من موسى.. مقتل محمد رمضان

عرضت اليوم الحلقة الـ 30، من أحداث مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان.

وشهدت أحداث الحلقة سقوط "حلاوتهم - سمية الخشاب" من شرفة المنزل بعد إنقاذ أطفالها من الحريق ووفاتها في الحال.

وهاجم "شداد - رياض الخولي" منزل "موسى - محمد رمضان" وعائلته، ويقرر الأخير أن يفدي عائلته ويضحي بنفسه، ليقوم "شداد" بقتله بالرصاص، ليتوفى "موسى" أمام منزله.

تدور أحداث المسلسل في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

مسلسل "موسى" بطولة الفنان محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، وتارا عماد، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.