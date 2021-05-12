الأربعاء 12 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

بعد مهاجمته لـ«حماس».. 10 معلومات عن وسيم يوسف

الداعية وسيف يوسف
الداعية وسيف يوسف

أثار الداعية وسيم يوسف، الإمارتي الأردني، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه لحركة حماس بإطلاق الصواريخ من مساكن ومنازل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وتأييده للعدوان الإسرائيلي على المدنيين.

ويستعرض “الدستور” في السطور التالية 10 معلومات عن وسيم يوسف.

1- وسيم يوسف أحمد شحادة ولد 29 يونيو 1981  داعية إسلامي أردني - إماراتي.

2- ولد في مدينة إربد بالأردن. بدأ مشواره الدعوي عبر العمل في تفسير الأحلام، وألف عنها كتاباً.

3- وحصل على الجنسية الإماراتية عام 2014م.

4- قدّم عدة برامج إسلامية على قنوات فضائية منها قناة أبوظبي

5- شكك صحة جميع أحاديث كتاب "صحيح البخاري".

6- فبراير 2020 أصدر مركز جامع الشيخ زايد بن سلطان، بيانًا، وأعلن فيه أن وسيم يوسف لم يعد بعد الآن إماماً وخطيبًا لمركز جامع الشيخ زايد الكبير.

7-   تم تكليفه خطيباً لجامع الشيخ سلطان بن زايد الأول.

8- تعرض للهجوم بعد مهاجمته الفلسطينيين بقوله: «إن اليهود أشرف منهم.» واعتذاره للإسرائيليين عن أي إساءة كان قد توجه بها إليهم.

9- تعرض للهجوم بعد تصريحاته بأن "حماس تتباكى لطلب نجدة العرب والمسلمين بعد أن يأتيها الرد الإسرائيلي على الصواريخ التي تطلقها"، جاءت في تغريدة كتبها على موقع تويتر، اتهم فيها المقاومة بتحويل غزة إلى "مقبرة للأطفال والأبرياء".

10- تعرض للهجوم  بعد تغريداته التي يشرعن فيها لبناء يجمع الديانات السماوية من المنتظر الانتهاء منه في 2022.   

جدير بالذكر أن الداعية وسيم يوسف، اتهم حركة حماس بإطلاق الصواريخ من مساكن ومنازل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وتأييده للعدوان الإسرائيلي على المدنيين، مما أثاره غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الداعية الأردني الإمارتي.

إخوان حماس وسيم يوسف حركة حماس الارضي الفلسطنية أحداث القدس الاحتلال الصهيونى

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