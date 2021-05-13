البالون وأشرطة الساتان.. 8 أفكار لديكور منزلك في عيد الفطر

تختلف أشكال الزينة، والديكور من أجل الاحتفال بعيد الفطر المبارك، فمن البالونات بألوانها الزاهية للسجاد المعاصر ودلالاته المختلفة، يمكنك الاحتفال على طريقتك الخاصة، وبالتنويع في أشكال الديكورات المختلفة سواء في منزلك أو في حديقة منزلك.

ديكورات الاحتفال بعيد الفطر المبارك في منزلك:

البالون

تعتبر أحد المظاهر الرائعة للاحتفال بعيد الفطر في منزلك، حيث يمكن تمييزها بأكثر من شكل، ستمنحك الدفء والسعادة والإحتفال بألوانها المختلفة، وستضفي ديكورا مميزا على منزلك.

الورد الطبيعي

تعد الورود بألوانها المختلفة مظهرا من مظاهر الاحتفال، خاصة إذا قمتي بوضعه في الغرف الأساسية، تأكدي منه أنه سيحظى بلفت انتباه الزائرين.

الإضاءة

تضفي الإضاءة المنزلية عند حسن اختيارها، الدفء على ديكورات المنزل، والجمالية، فعلى سبيل المثال قم بربط حبل الإنارة بطاولة السفرة، أو خلف الستائر، سيمنحك الأمر شكلا مختلفا من ديكورات العيد.

السجاد

يمكن اختيار سجادة تقليدية مع إكسسوارات "موردن" توحي بالعيد، مثل: النجمة والهلال الفانوس والشموع.

الأشرطة الساتان

استخدمي الأشرطة الساتان الملونة في عمل تعليقة لتزيين غرف الجلوس والصالون في عيد الفطر المبارك، بخلاف البالونات فهي تضفي على منزلك بهجة وسعادة كبيرة.

زينة الحائط

استخدم الورق المقوى الأشبه بالمروحة المزين بعبارات للعيد، أو حتى الزينة الجاهزة التي تتخذ شكل مثلث، أوبتجربة الأنوار الصغيرة التي يمكن تعليقها على الحائط.

مفارش جديدة

كنوع من التجديد تفضل بعض ربات البيوت أن تشتري مفارش جديدة سواء للسفرة أو لمنضدة الصالون أو الأنتريه احتفالاً بالعيد، لو لم يكن لديك المقدرة المادية على شراء مفارش جديدة يمكنك إعادة فرش نفس مفروشاتك القديمة بعد غسلها وتعطيرها.

حديقة المنزل

إذا كان لديك حديقة بمنزلك فاجعلي لها نصيباً من الزينة أيضاً عن طريق وضع منضدة تحتوي على بعض زينة عيد الفطر وبعض البالونات.