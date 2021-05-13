صحة المنوفية: ضبط ٩٠٠ كيلو أطعمة غير صالحة ومصنع غير مرخص فى حملة

تزامناً مع الإحتفال بعيد الفطر المبارك شنت وزارة الصحة بالمنوفية حملة علي المنشآت الغذائية بمركز شبين الكوم وضبط وإعدام أكثر من ٩٠٠ كيلو جرام أغذية وغلق مصنع يمثل خطر داهم علي الصحة العامة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع ومخبز حلويات كحك وبسكويت به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم علي الصحة العامة.

أسفرت الحمله عن ضبط أكثر من ٢٥٥ كجم جبن نابلسي بدون بيانات و إعدام ٤٠٠ كجم كحك و بسكويت وخبز.

كما تم إعدام ١٠٥ كجم عجين، وإعدام ١٠٠ كجم خضار وفاكهة طازجة لظهور علامات التلف كما أسفرت عن إعدام ٢٠ كجم جبن روميو ١٠ كجم لحوم مجمدة و ١٠ كجم رنجة وإعدام ١٥ كجم حلويات شرقية و ١٥ كجم جبن موازريلا.

كما تم إعدام ١٢٠ لتر عصير، وتحرير ١٥ محضر اشتراطات صحية للمخالفات المضبوطة، ومحضر غلق إداري لمصنع ومخبز حلويات طبقاً للقرارات ٩٧،٩٦ لسنة ١٩٦٧.

وأكد وكيل الوزارة علي إستمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين، بالمشاركة مع الصحة في الرقابة الصحية علي الأسواق من خلال تحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة المنوفية.

وكان ذلك استكمالا للحملات المكثفة علي المنشآت الغذائية والأسواق، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وبناءا علي توجيهات وتعليمات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان، والسيد اللواء إبراهيم أبو ليمون ، محافظ المنوفية، ترأس اليوم الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، حملة مكبرة للمرور علي ٥ منشآت غذائية بمركز ومدينة شبين الكوم، برفقة فريق مراقبة الأغذية بالمديرية برئاسة الدكتور خالد الحاج علي، بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بإدارة شبين الكوم الطبية