بعد نجاح عمليات أنفها.. صورة جديدة متوهجة للفنانة حورية فرغلي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة حورية فرغلي بعد نجاح عمليات أنفها، حيث بدت متوهجة كما كانت في السابق، وتستعد لاستقبال حياة جديدة بعد كل المعاناة التي شهدتها في السنوات الماضية.

وكان البعض يردد أن "فرغلي" تجري عمليات تجميل "لأنفها"، لكنها كانت تسعى لتصحيح الأخطاء الطبية التي حدثت لها في أنفسها، حتى أنها كانت سترفض العمل في مسلسل "ساحرة الجنوب" لإجراء عملية جراحية في أنفها، لوجود "خراج" في وجهها، وهو ما دعا فريق العمل لانتظارها، حيث تعرضت لكسر في أنفها وهي تروض الحصان بعد اتجاهها للفروسية.

واستقرت على إجراء العملية الجراحية في النمسا، لإصلاح الأنف، لكن الطبيب زاد الطين بلة، وتسبب في أضرار بالغة، قالت "بوظلي مناخيري خالص"، وأثرت تلك العمليات الجراحية على عملية التنفس، وافتقادها للتعرف على رائحة ومذاق الأشياء.

وأجرت حورية فرغلي سبعة عمليات جراحية، مما أدى إلى تدهور حالتها النفسية والصحية، مما أدى إلى تفكيرها في اعتزال الفن، لكن العديد ممن حولها أثنوها عن هذه الفكرة، خاصة وأنهم يرونها ممثلة جيدة.

وظهرت الفنانة حورية فرغلي مجددًا في الأيام الأخيرة، عبر مكالمات هاتفية في عدة برامج تلفزيونية، تحكى عن معاناتها من أزماتها مع أنفها، وتعطل إجرائها لعمليات جراحية للتخلص من الآثار السلبية التي تعاني منها.

وحكت عن تجاهل الوسط الفني لمعاناتها، ولشخصها، فلا أحد يطمئن عليها، أو يتواصل معها سوى الفنانة لبلبلة، ورانيا محمود ياسين، قالت "تليفونى بقاله 3 سنين مبيرنش، محدش بيدعيني في الحفلات، أو المسرحيات، ولا أي حاجة، لو الوسط الفني مش عايزني، يقولولي وأنا هختفى خالص"، مشيرة إلى أنها تعاني من "فقدان حاسة الشم والتذوق منذ نحو 4 سنوات، بسبب عمليات جراحية في الأنف".

وكشفت عن أنها ستجري عملية جراحية لدى أحد الأطباء العالميين، لتعيد أنفها لشكلها الطبيعي، لكن تفشي فيروس كورونا، هو ما يعطل هذه العملية الجراحية، لصعوبة سفرها إلى أمريكا.

وفي أول مايو تصدرت الفنانة حورية فرغلي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب وصولها مطار القاهرة مساء أمس، بعد إجراء 3 جراحات ناجحة في الأنف.

وعلقت الفنانة حورية فرغلي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عقب العودة للقاهرة وكتبت، عبر حسابها على "إنستجرام"، مع نشر عدة صور لها بعد وصولها لمطار القاهرة، مرفقة الصور بقلب"معلقة: "مطار القاهرة.. مصر". وكانت حورية نشرت خلال الأيام الماضية وبعد خضوعها لعدة عمليات في أنفها في أحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية عبر حسابها بـ"إنستجرام"صورا وعلقت: "الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه".