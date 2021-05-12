الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطهير وتعقيم 4 آلاف و30 مسجدًا لأداء صلاة العيد بكفر الشيخ

تعقييم المساجد
تعقييم المساجد

شهدت المساجد الكبرى بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تطهير وتعقيم، استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن، لأداء صلاة العيد، صباح غد الخميس، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال المحافظ، إنه وجه بتطهير المساجد الكبرى التي يؤدي بها صلاة الجمعة، لاستقبال ضيوف الرحمن لأداء صلاة العيد بمدن وقرى المحافظة ، مشيراً إلى أن 4 آلاف و30 مسجداً، استعدت لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد بها.

وأضاف الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم تخصيص إمام وعمال لكل مسجد، وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة التي حددتها وزارة الأوقاف نصا أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه شدد على تنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف، للحفاظ على صحة المسلمين والأسر، مؤكداً أنه تم تحديد صلاة العيد فى المساجد الكبرى التى تقام بها صلاة الجمعة فقط، وعدم السماح بأداء صلاة العيد فى الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، وارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ 10 دقائق، ولا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ولا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة، ولا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أى أطعمة أو مشروبات أيّاً كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.

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