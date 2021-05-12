«المصلون من أجل إسرائيل».. اسم يثير غضب رواد السوشيال ميديا

يضرب أهالى حى الشيخ جراح فى شرق مدينة القدس المثل فى الصمود والدفاع عن الأرض والعِرض فى وجه المحتل الصهيونى، الذى يدك جنوده ومجانينه من المستوطنين المسلحين ربوع الحى كل ساعة، ليسرقوا منازله واحدًا تلو الآخر، ليجد أهالى الحى العزّل أنفسهم فى العراء بعد أن سلب منهم الاحتلال، بقوة السلاح، أربعة جدران تأويهم.



قررت المقاومة رد هذا العنف والحد منه قدر المستطاع، فوقع قصف على برج الشروق، وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقًا عن دوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل وتل أبيب، وأحدث عدد من الإصابات والوفيات في عسقلان جراء سقوط صواريخ من غزة وإصابة خطيرة في سديروت.



المقاومة البسيطة التي حاول فيها الفلسطينيين لم يتقبلها جيش الاحتلال، فقرر استغلال نفوذه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء صفحة عبر "فيسبوك" تحت اسم "المصلون من أجل إسرائيل"، يحاولون من خلالها طمس الحقيقة، وإظهار أنفسهم للعالم بالأبرياء.



دهم باحة المسجد

ويوم الجمعة الأخير من رمضان، تجمع عشرات آلاف المصلين في حرم المسجد الأقصى، حيث اندلعت مواجهات مع عناصر شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية.



واستخدمت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية في مواجهة الفلسطينيين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات والمفرقعات حول أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، الموقع الذي يقول اليهود إنه بني فوق الهيكل.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن 18 ضابطا جرحوا. وصرح الهلال الأحمر الفلسطيني أن 205 فلسطينيين أصيبوا في أعمال العنف في الأقصى وفي أنحاء القدس الشرقية، بينهم أكثر من ثمانين نقلوا إلى المستشفيات. موضحا أنه أعدّ مستشفى ميدانيا بسبب امتلاء غرف الطوارئ في المستشفيات.



"المصلون من أجل إسرائيل".. اسم أثار غضب روّاد السوشيال ميديا، ووصفوا هذا الاسم بـ"البجاحة"، خاصًة أنه في الأيام الماضية تصاعدت حدة التوتر في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة، وغضب متزايد من احتمال طرد فلسطينيين من منازلهم بمنطقة بالقدس يدّعي مستوطنون يهود ملكيتهم لها.



تعمل قوات الاحتلال على تفتيش الحافلات ومنع وصول ركاب فلسطينيين إلى القدس يريدون تحت حجة أنهم يعملون على "المشاركة في أعمال شغب عنيفة"، ضدهم، ورغم كل هذا صنعوا هاشتاج وصفحة خاصة بهم تحمل اسم "المصلون من أجل إسرائيل".