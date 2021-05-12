عائلة الأمريكية جلوريا والكر تشكر وزير الآثار على تحقيق حلمها

أعرب داستن فيتالي ابن السيدة الأمريكية جلوريا والكر المصابة بالسرطان والتي حلمت بزيارة مصر، وحققت وزارة السياحة المصرية حلمها، عبر حسابة الشخصي على موقع إنستجرام، عن امتنانه وشكره للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لما قام به لتحقيق حلم والدته بزيارة مصر واستقبالها بمنطقة أهرامات الجيزة، كما نشر بعض الصور من داخل فندق إقامتهم بمدينة شرم الشيخ.

وتواصل السيدة الأمريكية جلوريا والكر وعائلته المكونة من 14 فرد الذين جاءوا معها لتحقيق حلمها، زياراتهم داخل مصر وبعد أن قامت بزيارة الأهرامات والمتحف المصري بميدان التحرير، وصلت العائلة الأمريكية إلى مدينة شرم الشيخ لاستكمال رحلاتها.

واستقبلها فور وصولها إلى مطار شرم الشيخ، إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، وقام بتقديم بعض الهدايا التذكارية لها ولعائلتها.

يشار إلى أنه على مدار الفترة القليلة الماضية كانت السيدة جلوريا والكر محط أنظار العالم حيث تناقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية قصتها بصورة واسعة، حين أفصح ابنها داستن فيتالي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رغبة والدته المصابة بمرض السرطان في زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة.

وتواصل معه مجموعة من ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لترتيب الزيارة والذين يرافقون السيدة الأمريكية وعائلتها منذ بداية رحلتها من مطار نيويورك يوم ٥ مايو وحتى انتهاء الزيارة وعودتهم لبلدهم لتسهيل زيارتهم لمصر والترتيب والتنسيق مع شركة السياحة المنظمة للرحلة.

وقابلت السيدة جلوريا والكر، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال زياراتها للأهرامات، وأعربت عن سعادتها بمقابلة الوزير الطيبة لها وحرصه على لقائها، مقدمة له الشكر على ما بذلته الوزارة لتمكينها لتحقيق أمنية حياتها بأن تزور منطقة الأهرامات.

كما أعربت عن بالغ سعادتها بالحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي استقبلها بها الشعب المصري منذ لحظة وصولها.