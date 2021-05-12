الخميس 13 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جيش الاحتلال: 180 صاروخا أطلق من قطاع غزة صوب إسرائيل

قصف
قصف

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد 180 صاروخا أطلقت من غزة صوب إسرائيل.
يأتى ذلك بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، مساء اليوم، حيث شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 غارة جوية شنتها في آن واحد على مناطق متفرقة من مدينة غزة.
واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منزلا مأهولا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وعدد من الجرحى.
كما استهدفت طائرات الاحتلال بعدة صواريخ مفترق السرايا – مجمع أبو خضرة الحكومي في غزة.
فيما أصيب مساء اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين في اعتداء للشرطة الإسرائيلية ومستوطنين في عدة مدن داخل أراضي العام 48.
 

الجيش الإسرائيلي غارات إسرائيلية قطاع غزة إسرائيل اطلاق صواريخ

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