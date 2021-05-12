السيسي مهنئًا بعيد الفطر: فرصة لأقدم تحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، الأمة الإسلامية والشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يملأ حياة المصريين بالفرح والبهجة والسرور وأن يعم الخير في كل بقعة من أرضها.

وقال الرئيس السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “في هذه المناسبة المباركة، أنتهز الفرصة كي أتقدم بتحية إجلال وتقدير لرجال ونساء وشباب مصر المخلصين، ولكل من يشارك بعلمه وعمله وقلبه في معركة مصر للبناء والتنمية، وتشييد دولة عصرية تليق بمصر وتاريخها وتضمن لأبنائها مستقبلًا أكثر إشراقا وازدهارا في جميع مناحي الحياة. كل عام وأنتم بخير”.

