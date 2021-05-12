الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسي يهنئ رئيس المجلس الانتقالي السوداني بعيد الفطر٩

السيسي
السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

ومن جانبه بادل الفريق أول عبدالفتاح البرهان الرئيس السيسي التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك متمنيا لمصر وشعبها السلام والازدهار.

كما تناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن بعض موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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