الأربعاء 12 مايو 2021
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عالم

«المنفي» مهنئًا الليبيين بعيد الفطر: أتمنى أن يكون قادم الأيام محققًا لآمالكم

رئيس المجلس الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي

هنأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، الشعب الليبي بحلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للبلاد الأمن والتقدم والازدهار.

وقال المنفي في رسالته التي نقلها مكتبه الإعلامي: “إخوتي وأخواتي أبناء ليبيا الكرام في الداخل والخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني، وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد، تقبل الله منا جميعاً الصيام والقيام وصالح الأعمال، متمنيا لكم التوفيق والسداد، وأن يكون قادم الأيام محققا لأمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لوطننا الحبيب الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير”.

من جانبه، طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، في رسالة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بأهمية إرساء وتعزيز المصالحة الوطنية بين الليبيين بعد انتهاء النزاع المسلح في ليبيا.

وحث كوبيش في رسالته، جميع المكونات السياسية والاجتماعية في ليبيا على نبذ الكراهية وإنهاء الانقسامات؛ من أجل استعادة التعايش بين جميع أطياف المجتمع الليبي، وإعادة توحيد البلاد ومؤسساتها.

ودعا المبعوث الأممي الليبيين والمسئولين السياسيين والمؤسسات والسلطات إلى العمل بما يتفق والتزامهم بالقيم التي تُجسدها مناسبة العيد، من أجل السير بالبلاد نحو السلام والاستقرار والديمقراطية.

وأشاد بالجهود التي تبذلها مختلف الجهات والتي أفضت إلى إطلاق سراح العشرات من المحتجزين.

وناشد الجميع ببذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي في جميع أنحاء ليبيا، وتعزيز احترام حقوق الإنسان كأساس جوهري لبناء الثقة، وإرساء مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية.

كما دعا للالتفاف حول السلطة المؤقتة، المتمثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لتمكينها من القيام بواجباتها في توحيد المؤسسات الوطنية، وتعزيز تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والتحضير لإجراء الانتخابات والإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على التعجيل بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

ليبيا المجلس الرئاسي محمد المنفى رسالة عيدالفطر الليبيون

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