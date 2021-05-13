الخميس 13 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

إقبال متوسط على «سوق الفسيخ» بمناسبة عيد الفطر (فيديو)

محل أسماك مملحة
محل أسماك مملحة

شهدت محال الفسيخ والرنجة إقبالاً متوسطاً من قبل الزبائن؛ تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك والذي أعلنت عنه الإفتاءِ المصرية أن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، ويعتبر تناول الرنجة والفسيخ في أول يوم العيد من العادات المصرية القديمة التي توارثنها من الأجداد على مر التاريخ، وبالتالي لا تخلو المنازل المصرية من الفسيخ والملوحة فى عيد الفطر المبارك، حيث اعتاد المصريون أن تكون وجبه الغداء في أول أيام عيد الفطر المبارك هي الملوحة والفسيخ وباقي أنواع الأسماك المملحة.

 

ويحكي أشرف كامل، أحد تجار الأسماك المملحة، أن إقبال الزبائن على شراء الفسيخ والرنجة هذا العام إقبال متوسط بسبب جائحة فيروس كورونا فمن قبل هذه الجائحة كان الإقبال شديد جداً، لافتا إلى أن الإقبال في عيد الفطر أكبر بكثير من الإقبال في عيد شم النسيم.

وأضاف " كامل" أن أسعار الأسماك المملحة لم تزداد كثيراً فيتراوح سعر الفسيخ من 100 جنيه  إلى 180 جنيها للكيلو الواحد، والرنجة  تتراوح سعرها من 80 جنيها إلى 100 جنيه، وعن الإجراءات الاحترازية الذي يتخذها داخل المحل، قال: "يمنع أي زبون من دخول المحل لعدم حدوث تزاحم ويقوم ببيع الأسماك للزبون من خارج المحل".

حسن محمد أحد العاملين في محل أسماك مملحة، أكد أن إقبال الزبائن على الشراء متوسط مقارنة بالأعوام ما قبل كورونا، حيث إن جائحة فيروس كورونا أثرت بالسلب على تلك المهنة، متابعًا: "في لأيام دي الإقبال بيكون كبير جدا علشان ده الموسم بتعنا لكن بسبب الكورونا الإقبال بقه متوسط".

وأضاف أنه يرتدي الكمامة والقفازات أثناء البيع ويمنع دخول أي زبون داخل المحل حتى لا يحدث أي تزاحم بين الزبائن، لافتًا إلى أن سوق الأسماك المملحة كان يشهد ركود شديد أثناء موسم شم النسيم الماضي؛ تزامناً مع مجيئه في شهر رمضان المبارك، لكن حركة البيع انتعشت في عيد الفطر وعوضت خسارة موسم شم النسيم.

وفي نفس السياق يقول" رأفت" أحد تجار الأسماك المملحة، إن إقبال الزبائن على شراء الفسيخ والرنجة إقبالاً متوسطاً على غير المعتاد، حيث إن عيد الفطر وشم النسيم بمثابة موسم لكل بائعي الأسماك المملحة لكن هذا العام الموسم بإقبال ضعيف.

محل أسماك مملحة
محل أسماك مملحة
محل أسماك مملحة
محل أسماك مملحة
محل أسماك مملحة
محل أسماك مملحة

محل أسماك مملحة
محل أسماك مملحة
محل أسماك مملحة
محل أسماك مملحة
محل أسماك مملحة
محل أسماك مملحة
الفسيخ الرنجة اقبال المواطنين عيد الفطر إقبال متوسط

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