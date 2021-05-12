الأربعاء 12 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

وزير الأوقاف: مكانة القدس راسخة في قلب ووجدان كل مسلم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال في قلب وعقل ووجدان كل مسلم.

وأوضح في بيان له، الأربعاء، أن الأقصى الشريف هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين، وإليه كان مسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط في أي من هذه المقدسات أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وللأمة بأسرها.

وأشاد وزير الأوقاف، ببيان الخارجية المصرية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى والمقدسات الإسلامية واستهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف.

وحذر وزير الأوقاف من جماعات أهل الشر التي لا تعرف سوى الكذب والتزوير والتلفيق، تلك الجماعات والمواقع العميلة المأجورة الخائنة لدينها وأمتها والتي نسبت إلى الوزير كذبا وافتراء ما لم يصدر عنه، مما يؤكد أن هذه الجماعات الضالة لا دين لها ولا خلق ولا أمانة، فهم لا يعرفون سوى الكذب وتحريف الكلم عن مواضعه، "وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ".

من ناحيته، قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة للأمة الإسلامية والعربية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركات.

وفي لفتة إنسانية، خص شيخ الأزهر الشعب الفلسطيني بالتهنئة، مؤكدا أن الفلسطينيين هم رمز الصمود، وفلسطين قلب العروبة، وأن القدس ستظل قضية المسلمين الأولى.

جاء ذلك في تدوينة نشرها فضيلته على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، قال فيها فضيلته "كل عام ومصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بخيرٍ وسلامٍ بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام والشعب الفلسطيني رمز الصمود، وفلسطين الأبية قلب العروبة، والقدس قضيَّة المسلمين الأولى، كل عام وفلسطين بخيرٍ وأمنٍ وسلامٍ".

وزير الأوقاف القدس الاحتلال الصهيونى مكانة القدس اتحاد علماء المسلمين

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