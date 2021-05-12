سر غياب نسرين أمين عن موسم رمضان 2021 الدرامي

غابت الفنانة نسرين أمين عن الدراما الرمضانية للعام الجاري رغم حرصها الشديد على المشاركة في السباق الرمضاني كل عام، وكانت تحقق نجاحات كبيرة بأدوارها المختلفة، وكان آخر أعمالها الدرامية العام الماضي بمشاركتها في مسلسل لما كنا صغيرين، مع الفنانة ريهام حجاج بشخصية "نهى".

سبب اعتذار نسرين أمين عن مسلسل لحم غزال رمضان 2021

وكشفت الفنانة نسرين أمين عن سبب غيابها للمشاركة في سباق رمضان الجاري، حيث صرحت باها لم تجد السيناريو المناسب لتشارك به في السباق الرمضاني، مؤكدة أنها تتريث في اختيار أدوارها نظرًا لحرصها الشديد على اختيار أعمالها الفنية.

وأضافت "نسرين" خلال استضافتها ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة أنها عرض عليها المشاركة في مسلسل "لحم غزال" الذي تخوض بطولته الفنانة غادة عبد الرازق، ولكنها اعتذرت عنه حيث وجدت أن الدور المعروض عليها شبيه بأدوار قدمتها من فترة قريبة، مؤكدة أنها كانت تتمنى العمل مع الفنانة غادة عبد الرازق بشدة ولكنها لم تستطيع تكرار أدوارها، بالإضافة إلى أن العمل تم تصويره في عاصمة لبنان بيروت ونظرًا لظروف فيروس كورونا فتم ظل التجوال هناك وهو سبب من أسباب اعتذارها عن العمل أيضًا.

رد نسرين أمين بعد حلقتها في برنامج العرافة

وأثارت نسرين أمين الجدل بعد استضافتها في حلقة أمس ببرنامج "العرافة" بسبب تصريحاتها الجريئة، والتي وصفها البعض بالصراحة والجرأة، مما جعلها تحرص على الرد على جمهورها من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على توتير قائلة: "أبهرتوني بالتعليقات على حلقة البرنامج على يوتيوب، ملاحظاتكم كلها قوية وفي منتهي الذكاء وفي محلها، حب الناس أغلى شيء بجد ومفيهوش بيع وشرا بحبكم جدا وفرحتونى جدا".