قطاع كنائس شرق السكة يطلق نظام الحجز المسبق للقداسات

أعلن قطاع كنائس شرق السكة الحديد عدة قرارات جديدة بشأن تنظيم الصلوات خلال الفترة الراهنة في أيام الأسبوع نظراً لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا مارتيروس في بيانه إن الحضور بالقداسات سيكون بنسبة 25% مع مرونة الأوضاع حسب كل كنيسة وظروفها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بعناية.

وتابع: “يمكن البدء في تنفيذ هذه القرارات بعد الاحد القادم لتوعية الشعب، وتمنع الإجتماعات الكنسية تماماً".

وتسري هذه القرارات لمدة 3 أسابيع وتصلي الكنيسة لأجل الله أن يرفع عنا الوباء لسلامة الجميع .