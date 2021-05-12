حملات مكثفة لتعقيم وتطهير المساجد الكبرى في بورسعيد (صور)

قبل ساعات من صلاة العيد...حملات مكثفة لتعقيم وتطهير المساجد الكبري ببورسعيد (صور)

شن المهندس أسامة رخا مستشار محافظ بورسعيد، حملات مكثفة اليوم الأربعاء لتطهير المساجد الكبري بالمحافظة، والتي تستقبل المُصلين خلال صلاة عيد الفطر المبارك.

تستهدف الحملات تعقيم وتطهير الفرض والحوائط والمقاعد والمنبر، وذلك من خلال رش مادة شديدة المفعول للقضاء علي فيروس كورونا، والحفاظ علي المُصلين من مخاطر انتشار العدوي والاصابة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

تستهدف الحملات 160 مسجداً من المساجد الكبرى بالمحافظة، وتأتي الحملات استكمالاً للخطة التي تم اتباعها خلال أيام شهر رمضان المبارك، والتي حققت نتائج كبيرة بعدم رصد أي حالات إصابة أو إغلاق للمساجد.

يذكر أن "الشيخ جمال عواد"، قد أشار إلى أن صلاة العيد سوف تقام في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، ولن يتم السماح بإقامتها في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، بشرط ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

ولفت إلى أن التكبير سيكون 7 دقائق والصلاة والخطبة كل منهما 10 دقائق، على أن يتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق، وعدم السماح بزيارة الأضرحة، وعدم السماح بأى مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد، وكذلك عدم السماح بفتح دورات المياه.

وأوضح "عواد"، أن فتح مصليات السيدات سوف يكون تحت إشراف واعظة أو مشرفة، مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وأشار الي أنه لن يتم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيًّا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات.

وأشار "وكيل أوقاف بورسعيد"، إلى أنه سوف يتم اتخاذ قرارات رادعة ضد من يخالق القواعد والقرارات، وشدد على أن يتحمل الجميع مسئوليته في ظل الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وناشد "عواد" المواطنين من أبناء محافظة بورسعيد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن الإجراءات تأتي في إطار حماية حياة المواطنين من مخاطر الإصابة، والحرص على إقامة الشعائر الدينية بشكل يضمن أمان المُصلين.

IMG-20210512-WA0152

IMG-20210512-WA0154

IMG-20210512-WA0151

IMG-20210512-WA0148

IMG-20210512-WA0153