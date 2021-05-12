الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بـ19.4% خلال الربع الأول لعام 2019- 2020

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفقا لأحدث تقريرا له عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وذلك بنسبة 19.4%، لتسجل 6.7 مليار دولار خلال الربع الأول لعام 2019-2020، مقابل 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2020/2021.

وأشار الجهاز أنه سجلت التحويلات الخاصة للمصريين بالخارج ارتفاعا كبيرا بنسبة 19.8%، لتسجل 7947.9 مليون دولار خلال الربع الأول لعام 2020/2021، مقابل 6630.5 مليون دولار خلال الربع الأول لعام 2019/2020.

وأوضح الجهاز أنه شهدت التحويلات الرسمية للمصريين بالخارج تراجعا بنسبة حيث سجلت 17 مليون دولار خلال الربع الأول لعام 2020/2021، مقابل تسجيل 63.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020.

يذكر أنه سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة "يوليو - يناير"، ارتفاعًا ‏‏‏بمعدل 10.6%‏ بنحو 1.7 مليار دولار، لتسجل نحو 18.1 مليار دولار، مقابل نحو 16.3 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق "2019-2020".

بينما أظهرت البيانات انخفاضا طفيفا في تلك التحويلات خلال شهر يناير 2021 بمقدار 116.8 مليون دولار، لتسجل نحو 2.54 مليار دولار، مقابل نحو 2.65 مليار دولار خلال شهر يناير 2020.

وكانت نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر موقعها الرسمي مقاطع مصورة، توضح خلالها عدد من مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الحالي 2020-2021.

وكشفت الوزارة، عن ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من عام 2020-2021، ليسجل أعلى مستوى له على مدار العامين الماضيين، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر بحوالي 20 نقطة عن أدنى مستوياته في شهر أبريل الماضي في ذروة جائحة كورونا.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحويلات المصريين العاملين بالخارج التحويلات الرسمية للمصريين بالخارج وزارة التخطيط الاقتصاد المصرى

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