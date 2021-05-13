الخميس 13 مايو 2021
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محافظات

محافظ مطروح: توفير كساء العيد لـ 3650 طفل وطفلة

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن ديوان عام محافظة مطروح بالتعاون مع رجال الأعمال وأهل الخير قام بتوفير كساء العيد للأطفال الأيتام والفئات الأكثر احتياجًا على مستوي مدن ومراكز المحافظة.

وأوضح محافظ مطروح، أنه تم شراء ملابس في مدينة مرسي مطروح لـ1500 طفل وطفلة، وفي مدينة الحمام لـ500 طفل وطفلة، أما في مدينة براني لـ400 طفل وطفلة، ولـ250 طفل وطفلة في مدينة السلوم، و250 طفل وطفلة في مدينة النجيلة، و250 طفل وطفلة في مدينة العلمين، و250 طفل وطفلة في مدينة الضبعة، و250 طفل وطفلة في مدينة سيوة، ليصبح إجمالي الأطفال الذين تم توفير ملابس العيد لهم 3650 طفل وطفله.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن الطباخ، عضو البرنامج الرئاسي، وأحد أبناء مطروح خلال حديثة لـ"الدستور"، أن مبادرة كساء الأطفال التي أطلقها محافظ مطروح هي مبادرة ضمن مبادرات قضاء حوائج المواطنين من الناحية الإنسانية.

وأشار "الطباخ" إلى أن تلك المبادرة ليست الأولى من نوعها التي يطلقها محافظ مطروح، حيث أطلق الكثير من الأعمال الإنسانية التي يتم توفيرها للمستحقين دون ضجيج أو صدى إعلامي، فهو يهتم بالفئات الأولى بالرعاية من الأيتام والمستحقين للدعم، ويظهر ذلك في اهتمامه الشديد بمبادرة حياة كريمة وجميع المبادرات الأخرى التي يطلقها المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن المحافظة والمديريات الخدمية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بكافة المدن والمراكز الثمانية والمديريات الخدمية، لتلقي أي بلاغات أو شكاوى على مدار الساعة، واتخاذ كافة الإجراءات لحلها.

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