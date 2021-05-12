مفاجأة «نسل الأغراب».. أنغام تغني بالحلقة الأخيرة رغم خلافها مع محمد سامي

تفاجأ جمهور مسلسل "نسل الأغراب" بصوت المطربة أنغام بالحلقة الأخيرة التي تعرض على شاشة قناة أون، خاصة وأن المخرج محمد سامي أثار ضجة كبيرة قبل عرض المسلسل باعتذاره لها عن تأدية أغاني المسلسل نظرًا لعدم إتقان الأغاني كما هو يريد، وجاء المطرب تامر حسني بدلًا منها.

رباعية أنغام في الحلقة الأخيرة مسلسل نسل الأغراب

وقدمت المطربة أنغام رباعية على مشهد إرسال جثمان "حمزة" أحمد مالك، لوالدته "جليلة" مي عمر ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل نسل الأغراب، ولكن المثير للجدل أن أنغام تألقت في هذه الرباعية على المشهد الذي سيطرت عليه حالة من الحزن وتأثر به كل من شاهده.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة الأخيرة

وشهد مسلسل نسل الأغراب تصاعد كبير في الأحداث ونجاح جماهيري كبير منذ عرضه في شه رمضان، مما جعله يتصدر قائمة الأكثر بحُا والتريند بمواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل، الذي يعرض حاليا خلال الموسم الرمضاني 2021 على شاشة قناة ON E نسب مشاهدة عالية سواء على القنوات الناقلة له أو المنصات الإلكتروني العارضة حيث يمكن متابعة المسلسل في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساء والإعادة الساعة الخامسة صباحا والساعة الواحدة والنصف ظهرا، فيما يمكن مشاهدة أحداث المسلسل أيضاً على شاشة قناة ON Drama في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء والساعة الثامنة صباحا ويمكن أيضا متابعة أحداثه على شاشة قناة MBC في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل نسل الأغراب

وشهدت أحداث الحلقة 28 مجموعة مميزة من الأحداث عقب زواج عساف الغريب من جليلة خلال مراسم فرح على و رغدة مما جعل غفران يعدل عن فكرة قتل على أثناء فرحه، كما شهدت الأحداث رجوع سليم إلى غفران مقتول داخل صندوق محمول على ظهره حمار مما يصاعد الموقف بين غفران وعساف من جهة و جليلة و عساف من جهة أخرى كما شهدت الأحداث ملامح الحزن التي تسيطر على رغدة أثناء مراسم زفافها على على الغريب مما يدل على اضطراها على موافقتها على الزواج منه لاستكمال دراستها.