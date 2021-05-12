جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة فوزى العميرى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم MS-800 القادمة من باريس إشتبه حسام الشافعى مأمور الجمرك المعين بالخط الأخضر فى راكب فرنسى الجنسية يحمل 2 شنطة كبيرة وشنطة هاندباج بدا عليه علامات القلق والارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد مأمور الفحص بالأشعة فأفاد بوجود شرائط ذات كثافات متماثلة ومتشابهة .

وبتفتيش حقائبه تبين وجود 129 شريط بإجمالي 1310 قرص من الأقراص الخدرة المتنوعة منها ليريكا وكودايين وبريجابالين مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر فوزى العميري مدير الادارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 69 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.