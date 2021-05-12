فلاح يعثر على جثة شاب أثناء حصاد محصول القمح بالمنوفية

عثور فلاح على جثة شاب في المنوفيه أثناء حصاد محصول القمح

عثر فلاح في قرية البندارية بمركز تـلا بالمنوفية، على جثة شاب (في العقد الرابع من العُمر)، مُلقى على وجهه داخل محصول القمح، وتفاجأ بالجثة أثناء الحصاد وأبلغ مركز شرطة تلا بالواقعة، في ذهول من الجميع.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا من أحد فلاحين قرية البندارية بعثوره على جثة شاب ملقى في الأرض التي يمتلكها وذلك صباح اليوم أثناء حصاده لمحصول القمح.

على الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة بقيادة المقدم أحمد الشافعي رئيس المباحث لمحل الواقعة، وتبين أن الجثة لرجل مُرتديًا ملابسه بالكامل، وظهرت طعنة سلاح أبيض في جانبه الأيمن، فيما لم يتم التعرف على هويته حتى الآن، حيث نهشت الحيوانات وجهه وغيرت ملامحه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي من جانبها قررت معاينة الجثة في مكان العثور عليها وبالتنسيق مع الطب الشرعي.