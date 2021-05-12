الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس: المخرج الأساسي من أزمة كورونا التوسع في التلقيح

المشيشي
المشيشي

أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الأربعاء أن المخرج الأساسي من أزمة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) هو التوسع في عملية التلقيح، داعيًا الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار الفيروس التاجي ووزارة صحة وكل المصالح المتدخلة للعمل على ذلك الهدف.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المشيشي اليوم عبر تقنية التواصل عن بعد الاجتماع الدوري للهيئة العليا الاستشارية والهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المخصص لمتابعة وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها وتدارس القرارات المزمع اتخاذها بعد 16 مايو 2021، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية وأعضاء اللجنة العلمية.

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