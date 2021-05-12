الأربعاء 12 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يكثف تواجده العسكرى فى حى الشيخ جراح تمهيدا لاقتحامه

الاحتلال
الاحتلال

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، من تواجدها العسكري في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن شهود عيان، بأن حالة من التوتر سادت في حي الشيخ جراح، عقب وصول أعداد من المستوطنين المقتحمين إلى المكان، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافوا أن قوات الاحتلال حاولت إخلاء المنطقة من المتضامنين مع الأهالي المهددين بالإخلاء من منازلهم بالحي لصالح الاستيطان.

وكانت المواجهات بين الفلسطينيين وعناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلية تجددت في مدينة اللد، مرة أخرى، مساء اليوم الأربعاء، مع وصول حافلات تابعة للمستوطنين للمشاركة في الاشتباكات مع السكان العرب.

وقالت الشرطة إنها أخلت عشرات العائلات اليهودية من منازلها في المدينة بسبب الأحداث.

الإحتلال الإسرائيلي التواجد العسكرى حي الشيخ جراح القدس المحتلة المستوطنين

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