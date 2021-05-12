أبو مازن: هناك اتصالات مع كل الأطراف لوقف انتهاكات إسرائيل

قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأربعاء، إن هناك اتصالات مع كل الأطراف لوقف انتهاكات إسرائيل.

وأضاف الرئيس عباس، في مستهل اجتماع القيادة، القدس خط أحمر وقلب فلسطين وروحها ولا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل.

وأضاف الرئيس عباس فى كلمته، أن الشباب المقدسى خرج ليقول كلمته كفى احتلال وانتهاكات.

وتابع: "نريد مستقبل بلا احتلال وبلا عدوان وبلا مستوطنات ومستوطنين.

وفى وقت سابق من اليوم، بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، الأربعاء، مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية.

واطلع اشتية راب خلال مكالمة هاتفية، على آخر المستجدات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالإضافة إلى تصاعد الأوضاع في الضفة الغربية خاصة في مدينة القدس، التي يتعرض سكان حي الشيخ جراح فيها للتهجير القسري، والتي يمنع أهلها والمصلون المسلمون والمسيحيون من أداء شعائرهم الدينية بحرية وأمان.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف تصعيدها العسكري تجاه أهلنا في قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن عشرات الشهداء ومئات الجرحى وتشريد مئات العائلات من منازلها نتيجة تدميرها من القصف الإسرائيلي، ووقف كافة الانتهاكات في مدينة القدس والأماكن المقدسة فيها، واقتحامات قوات الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى، ووقف جميع مخططات التهجير والتطهير العرقي.