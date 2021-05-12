مبادرة «بينا» تستعد لتوزيع هدايا العيد على أبناء 40 دار أيتام

قامت مبادرة "بينا" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مع فريق المتطوعين بالتواصل مع ٤٠ دارا مستهدف زيارتهم خلال أيام عيد الفطر المبارك بهدف قضاء العيد مع الأبناء وتوزيع هدايا عيد الفطر المبارك عليهم.

وقام فريق المتطوعين على مدار اليوم بتجهيز الهدايا واقتراح الأنشطة التي سوف يتم تنفيذها للأبناء ومراجعة بيانات الدور وعدد الأبناء في كل دار من خلال غرفة عمليات خاصة.

كما قامت مبادرة بينا أيضا بتنفيذ الورشة الفنية الثالثة لعدد ١١ ابنا من أبناء دار الإخلاص بالشرابية، وسوف يقوم الأبناء بتوزيع أعمالهم الفنية كهدايا على المصلين في مسجد الجمعية التابع لها الدار بعد صلاة العيد.

وقام فريق المتطوعين أيضا بتنفيذ ورشة توعوية لشرح كيفية الوقاية من الأمراض والفيروسات من خلال الألعاب وعمل فقرات تلوين ورسم على الوجه.

أهداف المبادرة: -

1.تطوير جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

2. القضاء على كل صور الانتهاكات.

3. تشجيع المواطنين على التطوع من أجل دعم تطوير مؤسسات الرعاية المختلفة ورصد حالات الانتهاكات الموجودة بهذه المؤسسات وإبــلاغ الوزارة بها.

4. تطبيق مبادئ الحوكمة من خلال مشاركة فعالة من كافة أطراف وأصحاب المصلحة.

5. التجاوب مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة.

6. إدارة الموارد الاجتماعية بشكل فعال.

7. تدعيم مفهوم المساءلة الاجتماعية بطريقة تتمتع بالنزاهة والشفافية.

الأهداف الاستراتيجية: -

1. رفع جودة خدمات الرعاية الاجتماعية.

2. تشجيع المواطنين على التطوع.

3. دعم مفهوم المراقبة المجتمعية.

الإنجازات

حققت المبادرة عدة إنجازات مهمة يمكن عرضها علي عدة محاور كالتالي:

محور التطوع :-

• تنظيم 4 ورش تقييمية للدليل الوطني للتطوع بحضور مختصين ومهتمين بمجال التطوع من 28 منظمة من منظمات المجتمع المدني في 2/2019م نتج عنها اجراء بعض التعديلات بالدليل ليتوافق مع متطلبات المجتمع التطوعي بمصر.

• تم تدشين فاعلية " كن متطوعا " بجامعة عين شمس لتعريف الشباب بأهداف المبادرة و حثهم على التطوع بحضور الفنان رامي جمال3/2019 م و بمشاركة عدد 750 طالب جامعي وتم تعريف اكثر من 2000 طالب عن المبادرة على مدار يومان.

• الانتهاء من النسخة التجريبية من الموبايل أبلكيشن.