مسلسل كوفيد 25 الحلقة الأخيرة.. نهاية مفنوحة بعد إنقاذ يوسف الشريف العالم من الفيروس

نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل وأحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كوفيد 25 ، حيث عرضت قناة الحياة الفضائية منذ قليل الحلقة الخامسة عشر والأخيرة من مسلسل “كوفيد 25" الذي يخوض بطولته النجم يوسف الشريف.

تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل كوفيد 25

وبدأت الحلقة الأخيرة من فيروس كوفيد 25 بأكتشاف أن الفنان إدوارد بأنه تسبب في وفاة نجل الفنان يوسف الشريف والفنانة أيتن عامر وإنه لم يتوفى بسبب إصابته بفيروس كورونا كما تسبب في فصل يوسف الشريف من المستشفى الذي يعملان فيها واتهمه بأنه تسبب في وفاة إحدى المرض وذلك من أجل ابعاده عن زوجته أيتن عامر والزواج منها لأنه كان يحبها.

وكشفت كل هذة الأسرار شقيقة إدوارد والتي ساعدته على هذة الأفعال لأنها كانت تحب يوسف الشريف هي الأخرى والذي رفضها بعد أن افصحت لها عن حبها مما جعلها تنتقم منه.

وأثناء شجار يوسف الشريف مع إدوارد تم انقلاب القطار الذي كانا فيه بهم بعد أن قام عدد من المصابين بالفيروس الجديد بفك قضبان السكة الحديد مما اسفر هذا الأنقلاب عن وفاة إدوارد، وقامت شقيقته بعد ذلك بالأنتحار.

واكتشف يوسف الشريف علاج لفيروس كورونا كوفيد 25 يجعل المصابين يبتعدوا عن الأشخاص العادية دون قتلهم او الهجوم عليهم وذلك من خلال مادة الفورمالين الغذية للشعر وأصبح حديث العالم وعادت الحياة لطبيعتها.

وتركت مؤلفة العمل إنجي علاء نهاية العمل مفتوحة وكان اخر مشهد من نشرة أخبار عالمية تعلن أن فيروس كورونا كوفيد 25 عاد مرة أخرى دون الإعلان عن التفاصيل.

أبطال وصناع مسلسل كوفيد 25

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

قصة وأحداث مسلسل كوفيد 25:

"كوفيد 25" تدور أحداثه في إطار 15 حلقة في إطار من التشويق والخيال العلمي، ويقدم يوسف الشريف شخصية طبيب بشري ويقوم بتسجيل عدد من الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحاكى فيها تطور وباء وفيروس جديد من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

