الأربعاء 12 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صفاء أبو السعود عن «أهلًا بالعيد»: لم أتوقع هذا النجاح.. ابحثوا عن السعادة

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

تحدثت الفنانة صفاء أبو السعود عن نعمة الفرحة ومدى تأثير أغنيتها "أهلا بالعيد" ونجاحها حتى هذه الأيام رغم مرور سنوات كثيرة علي غنائها فقالت: لم أتوقع نجاح أغنية أهلا بالعيد بهذا الشكل وفكرة ارتباط الناس بها حتي يومنا هذا يشعرني بنعمة الفرحة، والحقيقة المحلن الراحل جمال سلامة عمل لحن مبهج وموسيقى عشقتها الأجيال.

جاء ذلك خلال مداخلة تليفونية لصفاء أبو السعود في برنامج "من القلب للقلب" للإعلامية إيمان رياض على شاشة MBC مصر 2، في حضور ضيف البرنامج الثابت الدكتور أحمد ممدوح أمين عام الفتوي بدار الإفتاء المصرية.

تابعت: واختيار الراحل عبد الوهاب محمد للكلمات كان موفقا جدا دخلت قلب الناس بسهوله، غير أني لم أحلم بالعمل مع شاعر كبير بقدره.

استكملت: كل إنسان لابد أن يبحث عن السعادة ويتجنب الأمور المحزنة، وبعيدا عن أغنيتي يجب علي كل أسرة أن يشعروا أولادهم بالعيد وفرحته ونعم ربنا الكبيرة علينا، لأن الفرحة عدوة جميلة تصيب كل المحيطين بالسعادة.

186466516_294835015633520_5018957665837693088_n
186466516_294835015633520_5018957665837693088_n
صفاء أبو السعود أهلا بالعيد أغنية أهلا بالعيد عيد الفطر الفنان صفاء أبو السعود

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف موعد تجاوز ذروة الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

مطرانية البحيرة توضح تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام على الراهب إشعياء

1500 إصابة يوميًا.. «الصحة» تحذر من كورونا في العيد وتستعد بـ«غرفة طوارئ»

قصة الحب الأول فى حياة أم كلثوم

«المشاهد الحقيقية».. وقائع ملحمة «الاختيار2» من أوراق النيابة

لا فلسطين دون القدس.. 6 تصريحات قوية لرئيس مجلس النواب خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

ماجد حبته

العيد قد يكون غير سعيد

جمال طه

إخوان ليبيا.. بين مظلة «الجماعة» وعباءة «الجمعية»

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني: القدس خط أحمر ولا سلام إلا بتحريرها بالكامل

إدارة بايدن تسعى للعمل مع مصر لوقف التصعيد على حدود غزة

جهود مصرية لإيقاف التصعيد فى غزة والانتهاكات الإسرائيلية بالقدس