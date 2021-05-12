صفاء أبو السعود عن «أهلًا بالعيد»: لم أتوقع هذا النجاح.. ابحثوا عن السعادة

تحدثت الفنانة صفاء أبو السعود عن نعمة الفرحة ومدى تأثير أغنيتها "أهلا بالعيد" ونجاحها حتى هذه الأيام رغم مرور سنوات كثيرة علي غنائها فقالت: لم أتوقع نجاح أغنية أهلا بالعيد بهذا الشكل وفكرة ارتباط الناس بها حتي يومنا هذا يشعرني بنعمة الفرحة، والحقيقة المحلن الراحل جمال سلامة عمل لحن مبهج وموسيقى عشقتها الأجيال.

جاء ذلك خلال مداخلة تليفونية لصفاء أبو السعود في برنامج "من القلب للقلب" للإعلامية إيمان رياض على شاشة MBC مصر 2، في حضور ضيف البرنامج الثابت الدكتور أحمد ممدوح أمين عام الفتوي بدار الإفتاء المصرية.

تابعت: واختيار الراحل عبد الوهاب محمد للكلمات كان موفقا جدا دخلت قلب الناس بسهوله، غير أني لم أحلم بالعمل مع شاعر كبير بقدره.

استكملت: كل إنسان لابد أن يبحث عن السعادة ويتجنب الأمور المحزنة، وبعيدا عن أغنيتي يجب علي كل أسرة أن يشعروا أولادهم بالعيد وفرحته ونعم ربنا الكبيرة علينا، لأن الفرحة عدوة جميلة تصيب كل المحيطين بالسعادة.