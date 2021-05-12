الأربعاء 12 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«قوى عاملة النواب»: مستمرون في مساندة الدولة لمواجهة التحديات

عادل عبد الفضيل
عادل عبد الفضيل

هنأ عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال عبد الفضيل، إن عمال مصر مستمرون في مساندة الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الراهنة، موضحاً الدور الوطني الذي قام به العمال خاصة على مدار العشر سنوات الماضية، بسبب ما مرّت به مصر من فترات عصيبة ،وتحديات غير مسبوقة.

وأشار عبد الفضيل، أن تلك التهنئة القلبية للرئيس السيسي تتضمن أيضا معاهدة الرئيس استمرار العمال وممثليهم، في تماسكهم ووحدتهم، واستمراره كرئيس للجنة القوى العاملة على مواصلة العمل من أجل عامل أكثر تدريباً ووعياً، ومن أجل زيادة في الإنتاج، وعلاقات عمل متوازنة بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

فيما تقدم نائب مجلس الشيوخ خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، بالتهنئة القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ،بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن عمال مصر يجددون العهد للرئيس والقيادة السياسية ببذل أقصى ما في جهدهم من أجل رفعة الوطن وزيادة إنتاجه، مشيراً إلى أن الرئيس الذي يعتبر حقوق العمال خطاً أحمر، يبادله العمال نفس الاهتمام والتقدير، ويعاهدونه على التمسك بشعار قوتنا في وحدتنا من أجل المزيد من العمل والإنتاج والتنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنه تقرر أن تبدأ الإجازة من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 وحتى الأحد الموافق 16 مايو 2021. وتكون مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد منشور الوزارة، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلى هذا الأجر.

IMG-20210508-WA0000
IMG-20210508-WA0000
عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عبدالفتاح السيسي عيد الفطر المبارك عمال مصر نائب مجلس الشيوخ خالد عيش

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف موعد تجاوز ذروة الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

1500 إصابة يوميًا.. «الصحة» تحذر من كورونا في العيد وتستعد بـ«غرفة طوارئ»

مطرانية البحيرة توضح تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام على الراهب إشعياء

قصة الحب الأول فى حياة أم كلثوم

«المشاهد الحقيقية».. وقائع ملحمة «الاختيار2» من أوراق النيابة

لا فلسطين دون القدس.. 6 تصريحات قوية لرئيس مجلس النواب خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

ماجد حبته

العيد قد يكون غير سعيد

جمال طه

إخوان ليبيا.. بين مظلة «الجماعة» وعباءة «الجمعية»

أحمد بهاء الدين شعبان

فلسطين تنتفض!

ماجد حبته

المجتمع الدولى يتريث!

د. أحمد لاشين

د. أحمد لاشين يكتب: صراع الإنسان مع الأسطورة والدين فى لعبة نيوتن

علي سعدة

إعلانات ومسلسلات 5 نجوم

د.أحمد الخميسى

الورش الأدبية.. الثقافة والمال

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطيني: القدس خط أحمر ولا سلام إلا بتحريرها بالكامل

إدارة بايدن تسعى للعمل مع مصر لوقف التصعيد على حدود غزة

جهود مصرية لإيقاف التصعيد فى غزة والانتهاكات الإسرائيلية بالقدس