«قوى عاملة النواب»: مستمرون في مساندة الدولة لمواجهة التحديات

هنأ عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال عبد الفضيل، إن عمال مصر مستمرون في مساندة الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الراهنة، موضحاً الدور الوطني الذي قام به العمال خاصة على مدار العشر سنوات الماضية، بسبب ما مرّت به مصر من فترات عصيبة ،وتحديات غير مسبوقة.

وأشار عبد الفضيل، أن تلك التهنئة القلبية للرئيس السيسي تتضمن أيضا معاهدة الرئيس استمرار العمال وممثليهم، في تماسكهم ووحدتهم، واستمراره كرئيس للجنة القوى العاملة على مواصلة العمل من أجل عامل أكثر تدريباً ووعياً، ومن أجل زيادة في الإنتاج، وعلاقات عمل متوازنة بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

فيما تقدم نائب مجلس الشيوخ خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، بالتهنئة القلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ،بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن عمال مصر يجددون العهد للرئيس والقيادة السياسية ببذل أقصى ما في جهدهم من أجل رفعة الوطن وزيادة إنتاجه، مشيراً إلى أن الرئيس الذي يعتبر حقوق العمال خطاً أحمر، يبادله العمال نفس الاهتمام والتقدير، ويعاهدونه على التمسك بشعار قوتنا في وحدتنا من أجل المزيد من العمل والإنتاج والتنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس السيسي.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، أكدت فيه أنه تقرر أن تبدأ الإجازة من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 وحتى الأحد الموافق 16 مايو 2021. وتكون مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد منشور الوزارة، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلى هذا الأجر.