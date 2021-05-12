اسدال الستار على البرنامج الرقمي «رمضانيات» للطريقة القادرية البودشيشية

اسدل الستار مساء الثلاثاء 28 رمضان 1442ه الموافق11 مايو 2021م، على فعاليات البرنامج الرقمي الأسبوعي "رمضانيات"، الذي نظمته مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية بالمغرب، ومؤسسة الملتقى بتعاون مع مؤسسة الجمال، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك ببث الحلقة الخامسة منه التي وافقت العشر الأواخر منه.

افتتح برنامج هذه الحلقة بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت المقرئ حكيم خيزران، لتتلوها المداخلات العليمة لمجموعة من العلماء والمتخصصين، وذلك باللغات الثلاث، العربية والفرنسية والإنجليزية.

ومن بين تلك المداخلات العلمية، مداخلة الشيخ محمد أبو الوصل النقشبندي، مدير مجمع الدعاة وأحد شيوخ الطريقة النقشبندية بدولة لبنان الشقيقة، والتي تمحورت حول فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، افتتحها بذكر إشارات مستلهمة من قوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الأحزاب الآية 56)"، مبينا تكريم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه منة وفضلا، وتسخير الملائكة لذلك، وأمر المؤمنين بالصلاة عليه تشريفا لمقامه ولما أسداه لهم من خير، وابرز فضل الاكثار من الصلاة عليه وفوائدها على القائم بها.

وكانت مداخلة الشيخ أحمد العلي، شيخ الطريقة الشاذلية الدرقاوية الهاشمية المومنية بدولة الأردن الشقيقة، حول موضوع "مقتضيات محبة النبي صلى الله عليه وسلم"، ساق من خلالها جملة من الأحاديث الدالة على قيمة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبرز مقتضياتها وشرائطها، كالتعلق بالجناب النبوي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم وإحياء سنته، وكثرة الصلاة والسلام عليه ومحبة آل بيته وتعظيم صحابته.

كما تقدم الدكتور سمير الحلوي، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للإدارة بمداخلة باللغة الفرنسية في موضوع "قيمة حسن الظن بالله وبعباده، وآفة سوء الظن"، بين من خلالها أهمية حسن الظن بالله وبعباده والفوائد المترتبة عن ذلك، سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع ككل، كما أبرز الآثار السلبية التي تترتب عن آفة سوء الظن.

وقد تخللت برنامج هذه الأمسية العلمية والروحية وصلات من السماع والإنشاد الديني لكل من المجموعة الرسمية الطريقة القادرية البودشيشية، ومجموعة الطريقة بليبيا وفرق إنشادية أخرى.