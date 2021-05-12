الأربعاء 12 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الأخيرة: رانيا يوسف تنجب توأم سفينة وسرية

مسلسل ملوك الجدعنة
مسلسل ملوك الجدعنة

شهد مسلسل ملوك الجدعنة الذي يخوض بطولته كلا من النجمان مصطفى شعبان “سفينة” وعمرو سعد “سرية”، تصاعد كبير في الأحداث منذ انطلاق اولى حلقاته وصولًا للحلقة الأخيرة، والتي شهدت هاية صراعات رجال عصابات المخدرات، كما شهدت نهاية سعيدة بزواج أبطال العمل من الفتيات التي يعشقوهم، كما أن “نجلاء” رانيا يوسف تلد توأم وتطلق عليهما اسم “سفينة وسرية”.

 

أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الأخيرة

 

وبدأت أحداث الحلقة بتلقة “سرية” عمرو سعد و"سفينة" مصطفى شعبان تهديدات من رجال العصابة بضررة قتل واحد منهما على يد الآخر، وفي نيتهم أن يقوما “سفينة وسرية” بقتل بعضهما البعض ليتخلصا منهما إلى الأبد.

عمرو عبد الجليل يقتل علاء قوقة في أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الأخيرة

 

يأمر “زاهي العتال” عمرو عبد الجليل أحد رجاله “مجدي بدران” أحمد صفوت، أن يضع سم في مشروب “سليم” علاء قوقة، ليتخلصا منه بعدما يجبراه على التوقيع على توكيل رسمي لزاهي العتال بان يتصرف ف كل ممتلكاته، وبالفعل ينجحا في هذا الأمر.

عمرو سعد يعود لياسمين رئيس في أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الأخيرة

 

في مشهد آخر يقرر “سرية” عمر سعد، أن يقوم بشراء مركز تجميل، ويكتبه باسم “فاتن حرفوش” ياسمين ريس، حبيبته السابقة، ليفاجأها به، وبالفعل ينجح في استعادة حبيبته ليعيشا قصة حب جديدة بعد مدة من الافتراق.

رانيا يوسف تتزوج من أحمد كشق في أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الأخيرة

اما “نجلاء” رانيا يوسف تقرر الزواج من “ناصر” أحمد كشك، دون علم شقيقها “سفينة” مصطفى شعبان، والذي يغضب بشدة عند معرفته بهذا الأمر ولكن شقيقته تستطيع أن تقنعه برغبتها في الزواج من “ناصر” وأنه يتعتبر العوض الذي يعوضها الله به بعدما عانت في الفترة الماضية مع طليقها.

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مصطفى شعبان وعمرو سعد يتغلبا على عمرو عبد الجليل في أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الأخيرة

 

يتقابل كلا من “سفينه” مصطفى شعبان ورجاله، ضد “سرية” عمرو سعج ورجاله، ولكنهما في الحقيقة متفقان مع بعضهما البعض لوقوع “زاهي العتال” عمرو عبد الجليل وعصابته في الفخ، وبالفعل يستطيعا التغلب عليه ويستطيعان قتله.

 

نهاية سعيدة في أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الأخيرة

 

وانتهت أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الأخيرة بنهاية سعيدة حيث شهدت زواج “سرية” عمرو سعد من “فاتن” ياسمين رئيس، كما يتزوج “سرية” مصطفى شعبان من “روان" ، وتنجب “نجلاء” رانيا يوسف توأم وتطلق عليهما اسم “سفينة وسرية”.

 

ملوك الجدعنة مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة الأخيرة سرية سفينة رانيا يوسف

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