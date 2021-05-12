الأربعاء 12 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أكسيوس»: أنتونى بلينكن لم يضغط على إسرائيل لوقف العملية العسكرية فى غزة

أنتونى بيلنكن
أنتونى بيلنكن

أفاد موقع أكسيوس، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن لم يضغط على إسرائيل لوقف العملية العسكرية على غزة.

وكان بلينكن أعلن فى تصريحات صحفية سابقة، أن بلاده سترسل المبعوث الأمريكي التوجه للقاء المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للعمل على تهدئة الوضع.

وأوضح بلينكن أن بلاده تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ‏مشيرا إلى استمرار بلاده في دعم حل الدولتين وأن العنف الحالي يبعدها عن هذا الحل، مؤكدا إدانة بلاده للهجمات الصاروخية التي تنطلق من قطاع غزة.

وأكد المسؤول الأمريكى أن بلاده ستستمر في العمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين ومختلف قادة المنطقة لتهدئة التصعيد الحالي، مشددا على أن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين لوقف التصعيد.

فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نريد خفضا عاجلا للتصعيد في القدس وغزة ونؤمن بحل الدولتين، وفق لقناة العربية. 

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "ضبط النفس".

وأكد جونسون أنه "قلق جداً" من "العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين"، وحث على "وقف التصعيد بشكل عاجل".

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أحض إسرائيل والفلسطينيين على التراجع عن حافة الهاوية وضبط النفس"، مؤكداً أن "المملكة المتحدة قلقة جداً بشأن العنف المتزايد والخسائر في صفوف المدنيين ونريد وقف التصعيد بشكل عاجل".

من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه تحدث مع الرئيس الإسرائيلي، معبّراً عن "قلقه الشديد إزاء تصاعد العنف والاستهداف العشوائي". 

وأضاف ميشيل: "يجب أن تكون الأولوية لخفض التصعيد ومنع الخسائر في أرواح المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

أكسيوس وزير الخارجية الامريكي إسرائيل غزة العملية العسكرية

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