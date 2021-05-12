«القوى العاملة» تنجح في تحصيل 2.6 مليون جنيه مستحقات مواطنة مصرية بجدة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطنة مصرية، بلغت 640 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 2 مليون و688 ألف جنيه مصري.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنة "ن. ح" وتنفيذ الحكم القضائي الصادر لها بمبلغ ٦٤٠٠٠٠ ألف ريال، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وبمتابعة هذه الشكاوي مع الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكد أن المكتب قام بمتابعة مستحقات المواطنة بعد صدور قراراً بإبعادها عن المملكة دون الحصول على كامل مستحقاتها من مستشفى بالمدينة المنورة، وقد حصلت على حكم ابتدائي واستئناف وأمام محكمة التنفيذ تم التواصل مع المستشفى لسرعة تنفيذ الحكم الصادر وتم إيداع المبلغ في حساب نجلها.



وكان مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على مستحقات مواطن مصري، بلغت 20 ألف و 865 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 87 ألفا و 633 جنيها.

وكلف الوزير، المكتب بمتابعة مستحقات المواطن "عبد العظيم. ع .ع. أ" عامل زراعي بشركة محدودة للزراعة والمقاولات، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وبمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مدير الموارد البشرية بالشركة لحل مشكلة العامل وديا، واستجابت الشركة بالفعل وقامت بتسوية مستحقات المواطن وحصل علي إجمالي مستحقاته البالغة 20 ألف و 865 ريالا وحرر المواطن مخالصة نهائية للشركة بالحصول على مستحقاته، وتم استخراج تأشيرة خروج نهائي وغادر المملكة.