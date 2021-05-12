إسرائيل.. المجلس الوزاري المصغر يقرر استمرار العمليات ضد غزة لمدة أسبوع

أفادت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، قرر استمرار العمليات ضد غزة لمدة أسبوع على الأقل قابل للتمديد.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، من جانبها تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين لنتنياهو ضرورة خفض التصعيد ونبذ العنف، حسبما أفادت فضائية العربية.

وكانت أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن بلدية حيفا بدأت في فتح الملاجئ في أعقاب التصعيد العسكري مع قطاع غزة، والرد الصاروخي المتوقع من الأجنحة العسكرية الفلسطينية.

كما قررت بلدية إيلات القيام بفتح الملاجئ أيضا استعداد لجولة جديدة من التصعيد.

وفى وقت سابق من اليوم، قصف إسرائيل برج الشروق فى قطاع غزة بصاروخ استطلاع.

وأفادت مواقع فلسطينية، قبل قليل، بانهيار جزء من برج الشروق عقب القصف الإسرائيلي.